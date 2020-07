Tilbagekalder suttekæde: Frygter kvælning

Suttekæder kan i værste fald kvæle dine børn, advarer By ViOL og Sikkerhedsstyrelsen og beder forældre levere dem tilbage med fuld refundering

Sikkerhedsstyrelsen beder nu alle indehavere af en 'Mads-suttekæde' fra firmaet By ViOl til at sende produktet tilbage. Det skriver de i en pressemeddelelse.

Det sker, fordi suttekæden vurderes at kunne gå i stykker og derved frigør perlerne til kvælningsfare for den, som sutter. Her tænkes i særdeleshed på mindre børn, der også må regnes som de hyppigste brugere af produktet.

Forældre bedes derfor fjerne suttekæderne og sende dem tilbage til butikken, de er købt i.

By ViOL lover fuld refundering for varen, som indtil videre har kunnet købes med blandt andet mint-smag til en pris af 119 danske kroner.