Tilbagekalder te: Kan være kræftfremkaldende

Zebra A/S flår nu af Godnat-te væk fra hylderne i Flying Tiger. Det sker, efter at man opdagede et for højt indhold af pyrrolizidinalkaloider i den.

Et højt indhold af dem kan være giftigt for leveren og er også mistænkt for at være kræftfremkaldende. Det skriver Fødevarestyrelsen selv på deres hjemmeside. Her råder de også alle, der har teen stående derhjemme til at smide den ud eller tilbagelevere den. Det drejer sig om den té med datomærkningen 19.02.2021.

Pyrrolizidinalkaloider er naturlige toksiner, der opstår fra de planter, der er i teen. Der skal dog helst ikke ende ret meget af det i teen, da det i forsøg med dyr har været 'kræftfremkaldende og skadelige for arveanlæg'.