Tilbagekaldes! Alvorlig risiko for at bryde i brand

En elkedel af mærket Epiq, der er blevet solgt i Bilka, Føtex og Netto fra maj 2021 til august 2022, tilbagekaldes.

Det skyldes, at produktet på grund af en produktionsfejl har en alvorlig risiko for at bryde i brand og give elektrisk stød.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen på Twitter.

Tilbagekaldelsen gælder produkter med to forskellige EAN-numre. Det ene er 5713359105535, og det andet er 57133510278735.

Varenumrene er 10022258 og 80000491.

Hvis man har et af de pågældende produkter, bør man stoppe med at bruge det og levere varen tilbage til den butik, hvor den er købt. Man behøver ikke at kunne fremvise en bon.

Sikkerhedsstyrelsen gør opmærksom på, at produktet potentielt kan være farligt, efter at den har fået en underretning om mangler ved produktet.

Den underretning kan enten komme fra fabrikanten, importøren, distributøren eller andre landes myndigheder.

Det fremgår ikke, hvor mange elkedler af denne type der er solgt, eller hvordan der er kommet opmærksomhed på fejlen.