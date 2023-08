Tilbagekaldes: Chokfund i frikadeller

En kunde har gjort et ubehageligt fund i en frikadelle fra Meny på Marsk Stigs Vej i Viborg.

I frikadellen fandt vedkommende nemlig to glasskår og slog derfor alarm til butikken.

Derfor tilbagekalder de nu alle frikadeller solgt fra butikkens delikatesse onsdag 9. august.

Det skriver butikken på Facebook. Til Ekstra Bladet fortæller købmand Jens Lund, at de har ikke modtaget henvendelser fra andre kunder.

- Vi har gennemgået alle procedurer, siger han.

Har kontaktet Fødevarestyrelsen

Købmanden forklarer, at farsen til de frisklavede frikadeller bliver presset igennem en lynhakker, og at der ikke kan komme glasskår igennem den.

Så glasskårene kan altså kun være havnet i farsen på turen fra kødhakkeren til panden. Men der har ifølge købmanden ikke været knust glas i køkkenet onsdag.

- Der har ikke været glas i nærheden, men for en sikkerheds skyld har vi kontaktet Fødevarestyrelsen, siger han og tilføjer, at butikken har gjort alt, hvad de kan, for at gøre opmærksom på problemet.

Lægger sig fladt ned

Købmanden kan ikke sige, hvor mange frikadeller der blev solgt onsdag, men han beklager situationen.

- Vi lægger os fladt ned. Det er jo sket, og vi bliver bare nødt at reagere på det. Det er en situation, som vi er rigtig kede af og rigtig trætte af, siger Jens Lund.

Hvis man har købt produktet, skal man kassere det eller levere det tilbage til butikken.