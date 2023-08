Tilbagekaldes: Risiko for skimmel

Er du glad for rugbrød fra Kohberg, bør du kaste et ekstra blik på pakken, før du smører fredagens madpakke.

Kohberg tilbagekalder nemlig en række rugbrød grundet en teknisk fejl på én specifik pakkelinje i producentens pakkeri, som gør, at brødet kan udvikle kridtskimmel før udløbsdatoen.

Det oplyser Kohberg i en pressemeddelelse.

'Tilbagekaldet omhandler udelukkende rugbrød med specifikke koder på emballagens lukkeclips, der viser, at de er pakket på den pågældende pakkelinje i den berørte periode. Der er ingen sundhedsrisiko forbundet med at spise det ramte rugbrød, men det er uegnet til menneskeføde,' skriver de.

Flere forskellige mærker

Man skal altså kigge grundigt efter clipskoden på emballagens lukkeklips, når man skal tjekke, om det rugbrød, man har liggende derhjemme, er blandt de tilbagekaldte pakker.

Listen over de forskellige koder kan ses i pressemeddelelsen.

'Har du købt et rugbrød, der står på listen, men som ikke har den specifikt angivne clipskode på lukkeclipsen, er der ikke risiko for, at dit rugbrød udvikler kridtskimmel. Har du købt andre Kohberg produkter, der ikke er nævnt på listen, er der heller ingen grund til bekymring,' understreger Kohberg.

Det er ikke kun rugbrød med Kohberg-logo, der tilbagekaldes. Listen over tilbagekaldte rugbrød omfatter også brød af mærkerne Coop og 365 Hverdag, Gamle Mølle, Gestus, Millers, Møllens Brød, Møllesten og Rema 1000.

'Har du købt et rugbrød, der står på listen og har den specifikke clipkode, bør du kassere rugbrødet eller returnere det til butikken, hvor du har købt det,' skriver Kohberg.