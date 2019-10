Tilberedte rejer fra Asien indeholder lortebakterier

Der er fundet fækale bakterier i frosne, tilberedte rejer importeret fra Asien.

Det viser den årlige rapport over forekomsten af fødevarebårne sygdomme, som DTU Fødevareinstituttet, Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen står bag.

Det drejer sig om rejer, der er varmebehandlet og i princippet burde være spiseklare, når man køber dem.

Men det er de ikke nødvendigvis, og der kan være risiko for at blive syg, hvis man spiser netop disse rejer.

Ikke spiseklare

Det forklarer specialkonsulent fra DTU Fødevareinstituttet Birgitte Helwigh.

- Når man finder den her type bakterier, er der en risiko for at andre sygdomsfremkaldende bakterier også kan være til stede i produktet - som for eksempel salmonella.

- Man behøver ikke at lade være med at købe de her rejer, men man skal nok ikke opfatte dem som spiseklare - for det er de jo ikke, siger hun.

Rapporten viser, at 75 procent af de undersøgte tilberedte rejer fra Asien er forurenet med fækale bakterier.

Fækale bakterier er blandt andet enterokok- og colibakterier, der for eksempel findes i menneskers tarme.

Ingen sygdomstilfælde

Tallene er fra DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsens undersøgelse af enterokok- og colibakterier i 300 prøver af pangasius-fisk samt rå og tilberedte rejer fra Asien.

Men Birgitte Helwigh understreger, at der endnu ikke er nogen sygdomstilfælde, der kan kobles sammen med indtaget af disse rejer.

På baggrund af de undersøgelser, der er foretaget indtil videre, er der ikke tilstrækkelig grundlag for at tilbagekalde rejerne.

Det fortæller Annette Perge, der er sektionsleder i Foder og Fødevaresikkerhed hos Fødevarestyrelsen.

- Vi ved endnu ikke, hvor højt et niveau der er af bakterierne i produkterne.

- Derfor sætter vi nu fokus på kontrol af blandt andet tilberedte rejer fra Asien, for at finde ud af hvor niveauet ligger. På den baggrund kan vi tage stilling til, om det er et for højt niveau, og om de bør tilbagekaldes, siger hun.