Tilbyder gratis prævention til kvinder under 25 år

Den franske sundhedsminister begrunder beslutningen med, at der har været et fald i antallet af yngre kvinder, der beskytter sig

I et tv-interview på France 2 fortæller den franske sundhedsminister, Olivier Véran, at hormonel prævention nu vil blive gratis for kvinder op til 25 år.

Det gælder også lægekonsultationer, receptkonsultationer og pleje i forbindelse med benyttelsen af præventionen. Det skriver flere franske medier.

Indtil nu har hormonel prævention været gratis for teenagere i alderen 15 til 18 år.

Det dækker blandt andet over p-piller, minipiller og p-ringe.

Færre bruger prævention

Regeringens begrundelse for at hæve alderen til 25 år skyldes ifølge ministeren, at man har observeret et fald i antallet af yngre kvinder, der benytter sig af prævention.

- Jeg har foretaget flere observationer med forskere. Der er et fald i prævention hos et vist antal unge kvinder, og den første årsag er af økonomiske grunde, siger Olivier Véran i interviewet.

- Det er ulideligt, at kvinder ikke kan beskytte sig selv, hvis de vælger det fra, fordi det koster dem for meget i deres budget, siger ministeren ifølge Le Monde.

Ministeriet anslår, at tiltaget vil koste den franske stat 21 millioner euro (156,1 mio. danske kroner).