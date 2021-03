Tilbyder restvacciner: Her skal du være særligt opmærksom

Hver dag tilbydes restvacciner til borgere, men i en region skal du selv gøre en indsats for at få fat i den

Fra tirsdag 9. marts kan borgere, der er inviteret til vaccination i Region Midtjylland - men ikke har fået den - få tilbud om en restvaccine.

Men det kræver, at den enkelte borger hver dag selv tilmelder sig en venteliste. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Borgere der ønsker en restvaccine skal tilmelde sig på Hospitalsenheden Vests hjemmeside hver dag inden klokken 11.

Hvis du tilmelder dig, er der en chance for, at du samme dag modtager et opkalde fra vaccinecentret og får tilbudt en restvaccine.

- Vaccinationsstederne vil nogle gange opleve at have overskydende vacciner, som skal benyttes, hvis ikke de skal kasseres. Ved at give borgerne mulighed for at skrive sig op på en kontaktliste hver dag, er alle borgere stillet lige, og personalet i vaccinecentret får mulighed for at visitere de tilmeldte borgere til vaccine efter alder og geografi. Det er både retfærdigt og fleksibelt, siger lægefaglig direktør i Hospitalsenheden Vest, Jens Friis Bak i pressemeddelelsen.

Region Midtjylland er den eneste region, der benytter denne praksis.

Herunder kan du få et overblik over, hvordan alle fem regioner i Danmark håndterer restvacciner.

De fem regioner: Sådan håndterer vi restvacciner Region Midtjylland Borgere, der har fået invitation til vaccination, men ikke er blevet vaccineret, skal aktivt tilmelde sig en venteliste for at kunne modtage en restvaccine. Det skal gøres hver dag inden klokken 11 på denne hjemmeside. Region Nordjylland I Region Nordjylland har regionen selv udarbejdet lister over borgere, der er i den målgruppe, der bliver vaccineret. Du skal dermed ikke gøre noget selv, idet du får et opkald, når der er overskydende vacciner. Region Syddanmark Hos Region Syddanmark arbejder man med 'akutlister', der er lister over borgere inden for den målgruppe, der vaccineres. Listerne bliver udarbejdet på vaccinationscentrene, og derfor skal du heller ikke her selv gøre noget for at blive ringet op. Regionen er i øjeblikket i gang med at opdatere listerne, så de er sikre på, at det er de rette borgere, der bliver ringet op i den rigtige rækkefølge, oplyser regionen til Ekstra Bladet. Region Hovedstaden Hos Region Hovedstaden kan man heller ikke tilmelde sig en venteliste. Her bliver de overskydende vacciner sendt videre til hospitalerne. 'Denne procedure sikrer, at ingen vacciner smides ud, og at de bliver givet ud fra Sundhedsstyrelsens prioriteringsliste', skriver regionen på Twitter. Region Sjælland I Region Sjælland er det kommunerne, der udarbejder lister over borgere, som kan blive ringet op og få tilbudt restvacciner. Dermed skal borgerne heller ikke her gøre noget aktivt udover at møde op på et vaccinationscenter inden for kort tid efter at have fået opkaldet.

