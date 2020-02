Tilfælde af coronavirus uden Kina-historik gibber i WHO

Coronavirusset bliver igen sat under lup tirsdag, hvor Verdenssundhedsorganisationen (WHO) holder en international konference i Genève i Schweiz.

Her vil organisationen blandt andet stille skarpt på smitten af virusset uden for Kina. Det fortalte WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, forud for konferencen på et pressemøde mandag.

- I de seneste dage har vi set nogle forekomster af smitte fra folk uden rejsehistorik til Kina. For eksempel i Frankrig og Storbritannien.

- Det lille antal tilfælde, vi har set, kan være den gnist, der bliver til en større brand. Men for nu er det kun en gnist.

- Vi opfordrer alle til at bruge de muligheder, de har, for at forhindre en større brand, sagde Ghebreyesus.

De seneste tal viser, at i hele Kina er 42.638 mennesker bekræftet smittet med virusset, der har spredt sig til 27 andre lande.

Flere end 1000 personer på tværs af Kina har mistet livet siden midten af december som følge af virusset.

Ifølge WHO's generalsekretær er det samlede mønster for coronavirusset ikke ændret.

- 99 procent af de rapporterede tilfælde er i Kina, og de fleste tilfælde er milde. Cirka to procent af tilfældene er dødelige, hvilket naturligvis stadig er for mange, sagde Ghebreyesus på pressemødet mandag.

På tirsdagens konference vil WHO forsøge at kortlægge spørgsmål om, hvorvidt situationen bliver værre eller bedre dag for dag.

WHO har desuden sendt et hold eksperter, ledet af overlæge Bruce Aylward, til Kina for at sikre den rette ekspertise til at besvare spørgsmål om coronavirusset.

I sidste uge advarede generaldirektøren om mangel på mundbind verden over som følge af virusset. Her understregede Ghebreyesus, at mundbind ikke er nødvendige for folk, der ikke befinder sig i smittens frontlinje.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er risikoen for at blive smittet i Danmark lav.