Tillidskrise i DSB: Nu er der indkaldt til stormøde

Tilliden mellem medarbejderne og ledelsen i DSB er på frysepunktet, og det i en grad, så medarbejderne på tværs af faggrupper nu samler sig til stormøde.

Det bekræfter flere fagforbund over for Ekstra Bladet.

Således samles tillidsfolk og sikkerhedsrepræsentanter fra HK Trafik og Jernbane, FO Jernbanedrift og Dansk Jernbaneforbund tirsdag klokken 15 til stormøde i Valby Kulturhus. Det ventes, at der kommer mere end 100 deltagere.

Baggrunden skal især findes i, at DSB i slutningen af 2017 valgte at melde sig ind i Dansk Industri, og i den forbindelse blev en lang række lokalaftaler med de ansatte opsagt.

Dennis Alex Jørgensen er afdelingsformand i HK Trafik og Jernbane, og han fortæller, at der tillidskrise til ledelsen:

- Tidligere havde vi dialog med ledelsen i DSB, og medarbejderne blev inddraget. Det bliver de ikke længere. Tværtimod holder ledelsen i dag nye tiltag hemmelige for os, og vi bliver ikke inddraget i processen. Tilliden er væk, og den bør genskabes, siger han og fortsætter:

- I dag er det sådan, at hvis vores tillidsfolk skal til møde med ledelsen i DSB, opfordrer vi dem til, at de først forlader mødet, når der ligger et underskrevet referat, siger han.

Formand: Der er krise



Henrik Horup, formand Dansk Jernbaneforbund. Foto: PR

I slutningen af juni oplyste DSB, at der var et usædvanligt stort antal sygemeldinger, hvilket førte til flere aflyste tog. Efterfølgende kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan luften mellem DSB-ledelsen og Dansk Jernbaneforbund var iskoldt.

Siden årsskiftet har alle Dansk Jernbaneforbunds lokalforeninger på generalforsamlinger udtrykt mistillid til ledelsen i DSB.

Formand for Dansk Jernbaneforbund, Henrik Horup, fortæller til Ekstra Bladet, at stemningen ikke er blevet bedre, og at det er baggrunden for, at der indkaldt til det, han kalder 'krisemøde'.

- Det er da en krise. Men der er ingen grund til, at de tre fagforeninger står med problemerne alene. Vi kan ligeså godt stå sammen, siger han.

Dansk Jernbaneforbund skal 30.-31. august mødes i Arbejdsretten for at afprøve, om det er i orden, at DSB har meldt sig ind i Dansk Industri. Henrik Horup fortæller, at der ikke er dialog mellem ham og DSB.

Ekstra Bladet har forgæves søgt en kommentar fra DSB-direktør Flemming Jensen. I stedet har presseafdelingen sendt et skriftligt svar fra DSB’s forhandlingschef Poul Gemzøe-Enemark:

'DSB respekterer fuldt ud, at tillidsfolkene kan mødes og drøfte de emner, de vil. Det er rigtigt, at der igennem foråret har været afholdt en række møder mellem DSB og de faglige repræsentanter i forbindelse med DSB’s indmeldelse i Dansk Industri og om konsekvenserne af denne. Det er den dialog, som vi ser frem til at fortsætte, så vi i fælleskab kan nå i mål med de nye aftaler til gavn for medarbejderne i DSB,' skriver han.