TillidsMAND fra 3F: - Vi glemmer kvinderne når vi forhandler løn!

Vi ender med at få flere fattige ældre kvinder I mere end 40 år har det været bestemt ved lov, at arbejde af samme værdi skal lønnes lige. Alligevel får ansatte i typiske kvindefag langt lavere løn end dem i mandefag. Løngabet mellem mænd og kvinder er således på 13 procent, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er ikke kun et nu-og-her-problem for den enkelte i kvindefagene, som har mindre økonomisk råderum. - En anden konsekvens er jo, at ansatte i kvindefagene - oftest kvinder - også bliver dårligere stillet end mændene i forhold til livsindkomst og pension, har ligestillingsminister Eva Kjer Hansen tidligere sagt til Ekstra Bladet. Hun bliver bakket op af Katja Iversen, der er direktør i den verdensomspændende organisation Women Deliver, som kæmper for kvinders ret til ligestilling. - Ud over at kvindefagene er så lavt værdisat, skyldes forskellen i livsløn også, at det stadig er kvinderne, der tager barsel og går på nedsat tid for at få enderne til at mødes - og dermed bliver deres opsparing til pensionen meget mindre. Vi ender med at få flere fattige ældre kvinder, siger hun. Ekstra Bladet sætter de kommende dage fokus på den manglende ligestilling på det danske arbejdsmarked - både i forhold til skævvridningen mellem mande- og kvindefag, men også de store forskelle, der findes internt i de enkelte faggrupper. I dag fortæller to sygeplejersker om deres hverdag i en lavtlønnet kvindebranche, hvor de få mænd, der er, sørger for at sætte sig på lederposter og opnå tillæg, som gør, at de tjener mere i løn end deres kvindelige kolleger. Vis mere Luk

- Jeg elsker, når der er kvinder med i teamet. Det vil være røvsygt med en arbejdsplads kun med mænd eller kun med kvinder! Vi har biologisk både ens og forskellige styrker, og resultaterne bliver bare bedre, når vi har samspillet med hinanden. Helt sikkert også i topledelser, bestyrelser - på sygehuse og blandt sosu'er.

Men kvindernes styrker bliver tit ikke sat lige så høj løn som mændenes. Det er uretfærdigt, og det skal da laves om, siger anlægsgartner Michael Thøgersen.

Anlægsgartnerne Andreas Petersen og Michael Thøgersen fortæller, at mange kvinder i deres familier er sosu-assistenter, og de må knokle hårdt for deres løn. Der er ved at komme ligestilling, også i vores fag, men det går alt for langsomt. Kvinder er lige så stærke som mænd, men der bliver ikke sat høj nok pris på dem, siger de. Foto: Stine Tidsvilde

Den skjulte ulighed

Det er tidlig formiddag, og der skal gøres forårsklart på den store Grøndalslund Kirkegård ved Tårnvej i Rødovre. Alle ansatte og ledere har i dag arrangeret fælles morgenkaffe med rundstykker, og Ekstra Bladet har fået lov til at være med for høre, om ligestilling og ligeløn overhovedet er noget, der er vigtigt at tale om i 2019. Har vi endnu ikke opnået ligestilling?

- Det er stadig kvinderne, der tager den længste barsel, og der får vi nogle huller i vores karriere

- Nej! lyder det enstemmigt om bordet. De syv kvinder og 13 mænd, der arbejder her som bl.a anlægsgartnere, ledere, præster, en tillidsmand fra 3F, kirketjener og fleksjobbere, fortæller, at på lokalt plan får de lige løn for samme arbejde her, men at uligestilling generelt er noget, der ligger dybt og ofte usagt i vores kultur og samfund. Og alle er enige om, at hvis der skal gøres noget, skal vi tale mere åbent om det.

Især barselsorlov er noget, der får alle på banen denne formiddag.

En risiko at blive gravid

- Det er stadig kvinderne, der tager den længste barsel, og der får vi nogle huller i vores karriere, hvilket bliver en barriere for løn og pension, siger kordegn Bettina Birsted. Alle om bordet nikker, og en af de mandlige anlægsgartnere fortæller:

- Min søster blev til en jobsamtale spurgt, hvornår hun regnede med at skulle have børn. Hun valgte ikke at blive ansat der. Hun ville ikke arbejde for en erhvervsleder der mener, at der er en risiko ved at ansætte kvinder i en fødedygtig alder. En risiko!

- Måske er vi kvinder ikke lige så gode som mændene til at forhandle løn.

- Men nu er det altså ikke tvunget, at man absolut skal have børn, siger en af kvinderne, der højlydt bliver afbrudt af Walter Marcusen. Han er faglig sekretær i 3F for bygge, jord og miljøarbejdernes fagforening - og på kort besøg til kaffe på kirkegården:

- Jeg har for ganske nyligt stået med en sag, hvor en kvinde kom 3000 kroner bagud i løn om måneden, fordi hun tog barslen ad to omgange. Regner man det ud i hendes livspension, vil hun få 160.000 kroner mindre i pensionsindbetalinger. Vi glemmer kvinderne, når vi forhandler løn, det er simpelthen utilstedeligt, og det skal vi blive bedre til nu!

Der er en kæmpe fordel, vi er to køn, og det skal vi holde fast i og blive bedre til at udnytte, passe, pleje og sætte pris på. Mange har begge sider, og de er lige værdifulde. Min yngste søn tog barselsorlov for begge sine børn, også selv om han havde et lederjob med bedre løn, men han tog hver gang hele pivtøjet, og han nød det! siger gartneriarbejder, Henrik Jensen. Foto: Stine Tidsvilde

Mænd forhandler bedre

- Generelt er der helt klart noget, der gør, at de gamle kvindeerhverv ikke bliver vægtet lige så højt som mandeerhverv - selv om længden på uddannelserne er lige, siger kulturarbejder Signe Bang Hansen og tilføjer:

- Måske er vi kvinder ikke lige så gode som mændene til at forhandle løn. Eller også synes mændene bare, at deres kompetencer har mere værdi. Der er nogle faktorer, man bliver målt på, når man forhandler løn - og hvis det er mænd, der skaber de måleenheder, bliver det et mandedomineret samfund - med ulige løn.

- Men det handler vel ikke om, at vi alle skal kunne udføre stort set samme arbejde, men at vi skal have højnet synet på de kvindelige værdier, siger præsten Martin Holt Jensen. Han fastslår, at når vi taler om mande- og kvindefag, fastholder vi også indirekte, hvem der søger de uddannelser, og vi får dermed ikke gjort op med de strukturer, vi åbenbart døjer med.

Gartner Annette Fredensborg og både hendes mandlige og kvindelige kolleger er enige om, at der stadig er et godt stykke vej til ligeløn. Foto Stine Tidsvilde

- Har I ligeløn her på arbejdspladsen?

- Vi har ny løn, hvor vi altid giver kvalifikation og funktionstillæg, siger kirkegårdsleder Charlotte Nordman:

- Når jeg ansætter her, ser jeg aldrig på køn eller fordeling mellem køn. Jeg ser udelukkende på hænder og kompetencer. Hvis vi ansætter en kvinde i en fødedygtig alder, er der chance for, hun skal have børn, men det er en positiv faktor. Og det kan umuligt være en større 'risiko', end at en 'Jørgen Hansen' bliver langtidssyg'. Vi har en socialt værdigrundlag her, så det betyder meget for os, at der ikke bliver gjort den forskel, siger hun.

Glæder os til mændenes kampdag

- Kvoter og andre tiltag, hvor staten dikterer fordelingen af kvinder og mænd, på arbejdspladserne er en dårlig løsning. Vi skal i stedet gå efter kompetencerne, og dem har kvinder i nøjagtig samme grad som mænd - det er det, vi skal forstå, siger gartner Dannie Bøllehuus

Så længe det er mænd, der sidder øverst på magten og indflydelsen, vil kvinderne aldrig blive lige, mener gartnerimedhjælper Arne Jensen.

- I kvinder er nødt til at søge magten. Mange kvinder mener ikke, de er gode nok til at være ledere og sidde i topstillinger. Men skal der laves noget om, må det komme fra toppen. I er simpelthen nødt til at tro noget mere på jer selv og søge højere op i hierarkiet, hvor der skal være mange flere af jer, hvis der for alvor skal blive mere ligestilling, fastslår han.

Kvoter er de ikke meget for i forsamlingen her. Kvinder skal i stedet vise, at det ikke er er en svaghed at være omsorgsfuld. At vi er lige stærke - men at der skal sættes større værdi på de 'kvindelige' værdier og egenskaber, lyder deres fælles konklusion.

Nej til kvoter

Hans kollega Dannie Bøllehuus fortæller, hvorfor han er imod kvoter:

- Jeg har været ansat et sted, hvor jeg skulle bruge en person til at hjælpe mig. Den bedste, der meldte sig, var en dame. Men ledelsen sagde, at jeg ikke måtte få en dame, for så var jeg den eneste herre. Det betød, at jeg fik en ubrugelig medarbejder.

En af mændene konstaterer:

Det bliver interessant om 20 år, for der er mange akademiske brancher som læger og den slags, hvor der er klart flest højtuddannede kvinder. Så måske tipper det over.

- Det må vi sgu håbe, lyder det fra kvinderne, mens en af de mandlige gartnerne tørt konstaterer:

- Det glæder vi os til, for så skal vi have mændenes kampdag!

Se nøgletal for ligestilling i Danmark - eller manglen på samme:

Løngab:



Angiver forskellen mellem mænds og kvinders løn set i forhold til mænds løn, ud fra den standardberegnede timefortjeneste.

Par, hvor kvinden tjener mest:



Angiver par, hvor kvinden tjener mere end manden, set i forhold til par i alt (20-64-årige).

1989: 21 procent

2017: 30,1 procent

Kvinder i bestyrelser og direktioner:



Bestyrelser: 19 procent

Direktioner: 14,8 procent

Indikatoren er kun beregnet i forhold til det antal bestyrelses- og direktionsmedlemmer, der er et oplyst køn på. Der er personer i statistikken over medlemmer af bestyrelser og direktioner, som ikke er identificerbare, og det er derfor ikke muligt at bestemme deres køn, alder, uddannelse mv. I nogle tilfælde er kønnet bestemt ved hjælp af navnet.

Barsel:



Angiver det gennemsnitlige antal orlovsdage fædre og mødre har taget efter fødslen. Indikatoren omhandler kun de børns familier, hvor moren og faren bor sammen og de begge er berettiget til barsel (tallet er fra 2015)

Fædre: 30,8 dage



Mødre: 297,6 dage