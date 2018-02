Tilskuere råbte og filmede: Par havde sex midt i byen

Et par i Sydkorea var temmelig ligeglade med, at deres intime stund blev overværet af adskillige mennesker

De fleste plejer at tage den i privaten, men et ikke særlig blufærdigt par i Sydkorea valgte for nylig at dyrke sex foran et ganske pænt - og ikke mindst chokeret - publikum.

Akten foregik angiveligt i stueetagen på et hotel midt i den sydkoreanske by Daejeon 21. februar, og selvom folk på gaden råbte og skreg, fortsatte parret ufortrødent deres forehavende - vel at mærke uden at trække gardinerne for.

Historien melder intet om, hvorvidt parret bevidst gjorde sig til foran publikum, men ifølge engelske The Mirror blev politiet gjort opmærksom på episoden, uden at der dog blev gjort en sag ud af det.

Efterhånden kom der flere mennesker til for at overvære parrets kønslige omgang, og flere filmede altså også episoden med kamera, mens de råbte og hujede, som det også fremgår af videoen.

Du kan se klippet øverst i artiklen.

