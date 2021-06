Tilskuere smittet under kampen

De tre tilskuere, der er konstateret smittet med den særligt smitsomme Delta-variant efter fodboldkampen mellem Danmark og Belgien i Parken 17. juni, er blevet smittet uafhængigt af hinanden.

Det siger Anette Lykke Petri, der er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, til TV 2 News.

De tre personer kender ikke hinanden, og de har siddet i tre forskellige afsnit af stadion.

Styrelsen vurderer, at de er blevet smittet under kampen. Derfor må smittekilden stamme derfra.

- De tre smittede peger alle uafhængigt af hinanden på, at smittestedet har været kampen. Så der må et eller andet sted være en eller flere smittekilder, og derfor vil vi gerne have screenet alle, siger Anette Lykke Petri.

Ifølge direktøren er de tre smittedes såkaldt nære kontakter samt kontakternes nære kontakter sendt i isolation og anbefales at lade sig PCR-teste.

Derudover er fodboldtilskuerne, der så kampen fra C-tribunens sektioner 1-7 også blevet opfordret til test. Men de skal ikke i isolation, siger direktøren.

Er der gået syv dage, og har man fået foretaget en PCR-test, der har vist sig at være negativ, efter kampen torsdag, så er sandsynligheden for, at man er smittet, ikke stor, siger Anette Lykke Petri.

Delta-varianten regnes for særlig problematisk, fordi den er mere smitsom og forbundet med større risiko for indlæggelse end den gængse coronavariant.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste tirsdag, at der har været 29 smittetilfælde i forbindelse med tre EM-kampe på dansk grund.