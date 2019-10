Tilsyn giver 68 påbud for farligt arbejde på bro

Arbejdsforholdene for byggearbejdere ved Storstrømsbroen er ikke i orden.

Entreprenører på broprojektet har således fået 68 påbud og strakspåbud, siden det første spadestik til broen blev taget 28. september sidste år.

Det skriver Fagbladet 3F på baggrund af en aktindsigt.

Tre tilfælde har været så grelle, at Arbejdstilsynet har meldt de ansvarlige virksomheder til politiet for brud på arbejdsmiljøloven.

Arbejdere på byggepladserne har blandt andet været i fare for at blive spiddet af armeringsjern, blive kørt over af store byggemaskiner og styrte ned fra et jernnet i ni meters højde, skriver fagbladet.

Byggeriet af broen, der skal blive til Danmarks tredjelængste, begyndte sidste efterår. Den skal forbinde Sjælland og Falster for både bil- og jernbanetrafik.

Flemming Hansen er arbejdsmiljøkonsulent i 3F Byggegruppen og har et indgående kendskab til sikkerhedskrav på byggepladser. Han mener, at det er grotesk, at et stort offentligt byggeri kan få så mange påbud på så kort tid.

- Det er nogle alvorlige forhold. Folk, der arbejder ud til kanten i otte-ni meters højde uden at være sikret forsvarligt mod nedstyrtning. Det er livsfarligt, og det er kun et spørgsmål om tid, før det går galt, siger han til Fagbladet 3F.

Det italienske firma Storstrøm Bridge Joint Venture (SBJV) er hovedentreprenør på byggeriet af Storstrømsbroen.

Sikkerhedschef Peter Nordstrøm oplyser, at alle, der arbejder med byggeriet, har gennemført et obligatorisk sikkerhedskursus.

Han oplyser, at selv om firmaet selvfølgelig forsøger at undgå påbud, er det svært med et projekt af den skala.

Blandt de firmaer, der har fået påbud, er italienske Cipa og portugisiske CNBT. De har også stået bag en del af metrobyggeriet i København.