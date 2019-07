Tilsyn griber ind på Sjælsmark: Ansatte ramt af for høje krav

Arbejdet med børn og unge på Udrejsecenter Sjælsmark har været så udfordrende for medarbejderne, at Arbejdstilsynet nu er skredet ind.

Den pædagogiske enhed i udrejsecentret, som huser afviste asylansøgere og deres familier, er blevet påbudt at rette op på arbejdsmiljøet for de pædagogiske medarbejdere.

Det fremgår af dokumenter, som mediet A4 Nu har fået aktindsigt i. Påbuddet blev givet 28. maj.

Medarbejderne har dagligt været udsat for høje følelsesmæssige krav i arbejdet, som er til fare for deres helbred.

De risikerer ifølge Arbejdstilsynet at udvikle stress og stressrelaterede sygdomme som angst, depression og hjerte-kar-sygdomme.

Påbuddet gør stort indtryk på arbejdsmiljørepræsentant og omsorgsmedarbejder Mette Pollmann.

- En kollega har oplevet sitren i kroppen, når han kom på arbejde. De har været voldsomt pressede, og der har ikke været tid og ressourcer nok til antallet af børn, siger hun til A4 Nu.

Den pædagogiske enheds opgave er at passe de børn og unge, der sammen med deres familier er indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark. Enheden består af en vuggestue, børnehave og fritidsklub.

Medarbejderne beskriver, at arbejdsdagen er gået med at afværge konflikter med børn, der mistrives og har psykosociale vanskeligheder. Børnene har let til skrig, råb og spark, hvis de ikke får deres behov opfyldt.

Den pædagogiske leder på Sjælsmark, Anne Mette Bjerregaard Pedersen, anerkender, at medarbejderne har været pressede. Hun erkender, at påbuddet er på sin plads.

- Det er ikke i orden, at det skal være sådan. Medarbejdernes arbejdsmiljø er selvfølgelig meget vigtigt. Det er vigtigt, at de kan præstere optimalt som de dygtige pædagoger, de er.

- Det står altid forrest i vores prioritering. Derfor holdt vi klubben lukket i uge 8, før Arbejdstilsynet kom på besøg, for at drøfte, hvordan vi bedst kunne komme videre, siger hun til A4 Nu.

Hun fortæller, at Røde Kors, der blandt andet står for omsorgsarbejdet på centret, allerede har søsat tiltag, der skal medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet.

Både før og efter Arbejdstilsynets besøg er antallet af pædagogiske medarbejdere blevet opnormeret med vikarer og tre faste stillinger.

Derudover er man ved at udvide de fysiske rammer i den pædagogiske enhed. Dermed skal man kunne inddele børnene i mindre grupper.

Påbuddene skal efterkommes senest 1. december.