Tilsyn svigter svage ældre

Det skal være slut med, at kommunerne tjekker sig selv, når pårørende og andre klager over omsorgen for landets ældre. Det mener både Ældre Sagen og de ansattes fagforening FOA.

- Jeg kan sgu da godt forstå, at de pårørende begynder at filme, fordi de er magtesløse.

- Det er der ingen, som kan sætte sig ind i. Hvis man gang på gang klager, kan jeg godt først, at man griber til yderligheder, siger Torben Klitmøller Hollmann, der er sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA, til Ekstra Bladet.

Han understreger dog, at skjulte optagelser, som dem der er sket i sagen om Else fra Aarhus, ifølge FOA aldrig bør ske.

- Derfor skal de pårørende have en ekstern mulighed for at klage over kommunens pleje, som de i dag reelt ikke har. Her er Styrelsen for Patientsikkerhed ikke nok.

- Hvis de pårørende bliver taget alvorligt på en bedre måde, går det helt sikkert ikke ud over vores medlemmer. Så er det ikke nødvendigt at ringe til pressen og få lavet nogle skjulte optagelser.

- Det skal være nogen, som uafhængigt af kommunen tager de her alvorlige sager op?

- Ja, det skal være nogen, som kan gribe ind over for kommunen og tvinge den til at handle. Fordi så undgår vi noget af det.

- Og lad være med at forlange mere kontrol. Det siger intet om, hvordan borgerne har det, at man kan få plejecenteret til at skinne, når kontrollen kommer forbi.

Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen opfordrer Mette Frederiksen til at komme på banen. Video/redigering: Rasmus Flindt/Mikkel Cramon

Ældre Sagen: Kom nu frem, Mette

Total eftersyn

Ældre Sagen mener også, at der meget hurtigt skabes et forbedret tilsyn.

- Der er brug for en væsentlig bedre lovgivning, så tilsynet bliver uafhængigt. Det er jo helt utroligt, at det er kommunen, som fører tilsyn med sig selv, siger organisationens direktør, Bjarne Hastrup, til Ekstra Bladet.

- Og vi skal sørge for, at der er plejehjemslæger på alle plejehjem. Der skal være knyttet en praktiserende læge til alle plejehjem.

- Det er et forslag, der er otte år gammelt, men det er fortsat ikke alle kommuner, der har indført det.

Bjarne Hastrup understreger, at det skal være et total eftersyn. Ikke bare om det sundhedsmæssige er i orden. Eller at det ernæringsmæssige er i orden.

- Man skal undersøge, om hygiejnen er i orden. Om livskvaliteten er det. Og om de sociale forhold er i orden. Er der aktiviteter eller meget kedsomhed og ensomhed på plejehjemmet?

Tjek nu bleen Hos Alzheimerforeningen er man enig i ønsket om et bedre og mere uafhængigt tilsyn. - Kommunernes tilsyn er meget begrænset, lyder det fra Else Hansen, der er demensfaglig rådgiver i foreningen og selv uddannet sygeplejersker med 33 års erfaring fra blandt andet et plejehjem. - Jeg synes, at de skulle gå et spadestik dybere ned. Det kunne for eksempel være at komme på uanmeldte tilsyn i yder tidspunkterne, hvor bemandingen er lavest. - De kunne følge plejerne på job. Ofte er der jo kun en nattevagt til mange beboere. Som Ældresagen mener Else Hansen, at der er brug for et langt grundige tilsyn. - Jeg tvivler på, at det overhovedet er det rigtige, de kigger efter under tilsyn. De tjekker om medicinen gives rigtigt ifølge nogle skemaer. Og kigger på plejehjemmets nedskrevne planer. - De burde i stedet kigge på tilstanden hos beboerne, og den omsorg de får. Jeg tvivler på, om tilsynet kigger på, om beboerne ligger med våd ble i mange timer.

Torben Klitmøller Hollmann fra FOA efterlyser større ærlighed blandt politikerne. Det er nemlig dem, der har lagt rammerne for den ældrepleje, der nu svigter i for eksempel sagen om Else fra Aarhus. Pr-foto

Uhyrligheder skal frem

Indtil tilsynet er på plads, opfordrer Ældre Sagen alle til at udnytte den nuværende mulighed for at sende en bekymringsskrivelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Alle, der har forbindelse til ældreplejen, skal hjælpe med at få uhyrlighederne frem nu. Så vi ved, hvor alvorlig en situation vi befinder os i. Så må der blive renset ud fra top til bund. Det er vigtigt.

Hos FOA har Torben Klitmøller Hollmann samtidig denne opfordring til lokalpolitikerne.

- De skal være ærlige, når de pårørende har klaget hele vejen igennem systemet. Typisk siger den ansvarlige borgmester eller rådmand jo, at det er også for dårligt. Det skal vi have gjort noget ved.

- Men det ærlige svar er jo, at det er sådan her, at standarden er. Det bliver ikke bedre end det, fordi vi som politikere har prioriteret anderledes og vil måske hellere have minimumsnormeringer i børnehaverne. Det bliver ikke bedre - det er det, han skal sige til de pårørende.

- Ellers går de pårørende jo bare tilbage med bristede forventninger til vores medlemmer. Og skideballen bliver dobbelt så stor.