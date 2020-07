Tilsynsmyndighed undersøger skandale-plejehjemmet i Aarhus

Overblik: Else-sagens mange anmeldelser

Sagen om skjulte TV2-optagelser fra Elses private bolig på Kongsgården kører ad flere juridiske spor.

Aarhus Kommune har ved både by- og landsret fået nedlagt forbud mod, at TV2 viser de skjulte optagelser.

Kommunen har også valgt at stævne TV2 i en civil retssag for at få nedlagt et permanent forbud. Altså så tv-stationen aldrig nogensinde må vise optagelserne, der er dybt belastende for kommunen.

I sidste uge besluttede TV2 om at søge procesbevillingsnævnet om tilladelse til at kære landsrettens ’fogedforbud’ til Højesteret.

Samtidig ligger der flere politianmeldelse på bordet hos Østjyllands Politi:

Dels har kommunen anmeldt TV2 for med skjult kamera at bryde privatlivets fred. Politiet valgte fredag at sigte fire TV2-medarbejdere i sagen.

I februar mente politiet ellers ikke, at TV2 kunne straffes for optagelserne på grund af den store samfundsmæssige interesse i, at åbenlyse plejesvigt bliver afsløret for offentligheden.

En opfattelse som deles af fremtrædende lokal- og landspolitikere, nuværende og tidligere ministre.

Kovendingen – altså de fire sigtelser mod TV2 - kommer derfor oven på landsrettens kendelse om forbud. Der altså omgjorde anklagemyndighedens juristers tidligere vurdering af sagen, forklarer politiinspektør Carit Andersen.

Dels har 90-årige Else Marie Larsens familie politianmeldt kommunen for omsorgssvigt og vold mod Else.

Endelig har en privatperson fra Frederiksberg, efter at have set klip på Ekstra Bladets hjemmeside anmeldt sundheds-og plejepersonalet på Kongsgården til politiet for groft omsorgssvigt og overgreb.

De to sidstnævnte politianmeldelser vil Carit Andersen hverken kommentere eller bekræfte eksistensens af.

- Jeg kan bekræfte sigtelserne for uberettiget fotografering. Hvad der ellers ligger af anmeldelser, har jeg ingen kommentar til, siger politiinspektøren til Ekstra Bladet.

Om det siger Elses barnebarn og værge, Charlotte Ahm, til Ekstra Bladet: - Politiet gør slet intet ved vores anmeldelse. Det er vigtigere for dem at sigte TV2, end køre en sag om omsorgssvigt,

I sidste uge stævnede TV2 Ekstra Bladet for brud på ophavsretten til de forbudte optagelser. Men onsdag indgik parterne i byretten et forlig om, at Ekstra Bladet fortsat kan vise klippene.

Og samtidig fortsætter Aarhus Kommune altså med at føre retssag mod TV2, selv om et kæmpe flertal på 29 ud af 31 i byrådet ønsker at stoppe sagen.