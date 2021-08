Tilvalgsordning koster millioner hver uge - kun få bruger den

I maj blev der åbnet en tilvalgsordning, hvor det blev muligt at komme foran i vaccinekøen ved at vælge en af de fravalgte vacciner fra Johnson & Johnson og AstraZeneca.

Mens der var stor interesse i starten, er der nu næsten ingen, der bruger ordningen, efter at der blevet åbnet for vaccinetider for alle borgere på mindst 12 år i det offentlige vaccinationsprogram.

Alligevel koster det den danske stat et millionbeløb om ugen at holde tilvalgsordningen i live.

Virksomheden Practio står for ordningen og er hver uge sikret en minimumsbetaling på 4,55 millioner kroner, uanset hvor mange der bruger ordningen.

Derudover får Practio betaling for lægekonsultationer, som man skal igennem inden vaccinationen, og for selve vaccinationen.

Det viser kontrakten imellem Practio og Region Midtjylland, der har indgået den på vegne af alle af landets regioner, som Ritzau har fået indsigt i via aktindsigt.

Mennesketomt vaccinecenter

Torsdag formiddag var der helt tomt i Pakhus 11 på Dampfærgevej i København, hvor Practios ene af fem vaccinationscentre holder til.

Trods stor opsætning af vaccinebåse og optegnet kø- og venteområde var der ikke skyggen af personer, som skulle vaccineres.

Foruden tre medarbejdere, som sad og spillede kort, var der fuldstændig tomt i det store pakhus. De oplyste, at ingen endnu havde været forbi og blive vaccineret torsdag.

- Det er nogle lange arbejdsdage, sagde en af de ansatte torsdag.

Ifølge kontrakten er Practio garanteret et minimumbeløb for at holde fem vaccinationscentre åbne, hvor der er udgifter til personale, husleje og opbevaring af vacciner. Kontrakten løber ind til 31. august.

Stille måned

Det har ikke været muligt at opklare, præcist hvor mange vacciner Practio har givet på det seneste, da virksomheden ikke har villet oplyse det.

Ifølge en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) var der til og med onsdag givet i alt 46.466 Johnson & Johnson- vaccinationer i Danmark. Det er 80 flere end for en måned siden.

Derudover viser opgørelsen, at antallet af AstraZeneca-vaccinationer i Danmark er steget med 355 den seneste måned.

Opgørelsen ekskluderer folk, der efter deres vaccination er flyttet til udlandet eller er døde, og derfor kan det reelle antal vaccinationer være en anelse anderledes end i SSI's opgørelse.

Ritzau har flere gange forsøgt at få en kommentar fra Practio, men det har ikke været muligt. Practio oplyser, at alle talspersoner er på ferie.

Kunne ikke være anderledes

Sundhedsøkonom Jakob Kjellberg mener ikke, at kontrakten kunne være lavet anderledes.

- Man kan ikke levere sådan et tilbud, hvis ikke der er nogle basisomkostninger, der dækkes, og de har jo mennesker, der sidder der. Så sådan er det, siger han.

Jakob Kjellberg fortæller, at det har været svært at forudsige behovet for de fravalgte vacciner.

- Der var et politisk ønske om, at det her skulle etableres. Og Practio har jo haft meget at lave i juli. Det har været i august, at der har været stille.

- Men det har jo ikke været omkostningshensyn, der har præget vores covid-tilgang i det hele taget. Der er for eksempel også gået mange penge til test, siger han.

Region Midtjylland henviser til Sundhedsministeriet, og Ritzau har forsøgt at få en kommentar Sundhedsministeriet, men det har ikke været muligt før deadline.

I juni var situationen noget anderledes. Der stod flere tusinder i kø for at få en af de skrottede vacciner.