Tim har bygget et fartmonster

For nogen vil det være den ultimative drengedrøm at producere sin egen racerbil, for andre lyder det bare som en meget dyr hobby.

Interessen for biler, fart og benzin deler vandene, men for Tim M. Hansen er drengedrømmen nu blevet til virkelighed.

Skoleprojektet som løb løbsk

Hvordan føles det så at være bilproducent?

- Ja, det er lidt mærkeligt, at du spørger. Vi snakkede om det forleden, og jeg har ikke rigtig tænkt mig selv som bilproducent før nu, hvor I journalister kommer og stiller spørgsmålet. Det har jo bare været et projekt, som vi har gået og nørdet med i nogle år.

Tim M. Hansen har altid interesseret sig for biler. Han er oprindelig uddannet mekaniker, men tog senere uddannelsen til ingeniør. I dag ejer han stadig kulfiber fabrikken, men har derudover stiftet bilfirmaet Agile Automotive. Foto: Emil Agerskov

Ordene kommer fra Tim M. Hansen. Han er stifter og ejer af Agile Automotive, der netop fredaf lancerede de deres første gadegodkendte racerbil Agile SCX-sportsvogn.



Det hele startede tilbage i 2014, hvor to drenge fra DTU kontaktede Tim, som på daværende tidspunkt udelukkende arbejdede med at producere små kulfiberdele til motorsportskunder, for at høre, om han ikke ville være med til at lave et kulfibermonocoqe – altså hele ’badekarret’ man sidder i i en racerbil.

Efter først at have sagt nej, blev den uddannede mekaniker og ingeniør alligevel nysgerrig.

- Vi har haft mange studerende. Nogle gange bliver det rigtig gode projekter, andre gange bliver det ikke til noget. I første omgang troede jeg ikke helt på ideen, men efterhånden som projektet tog form, ja, så endte vi med at lave en hel racerbil.

20-25 biler om året

Selvom Tim i dag kan kalde sig selv bilproducent med eget bilmærke, er det ikke fordi, at millionerne ruller ind. Faktisk er Tim stoppet med at tælle, hvor mange der ruller ud.

- Det har krævet så mange arbejdstimer. Alfredo og jeg selv har nok hver især lagt 10.000 timer i bilen her. Derudover tæller jeg ikke længere, hvad det her kostet, siger Tim, som har finansieret projektet af egen lomme.

- Den her bil tjener vi ingenting på, men vores ambitioner er at sælge seks biler i 2021. Her er der allerede interesserede kunder til to af dem. Og den bil vi sidder i her, er jo faktisk allerede solgt til en kunde her i Jylland.

Hvis du vil have fingrene i den gadegodkendte racerbil, skal du betale 500.000 eksklusiv moms og danske afgifter - det giver 1,5 million, når alt er betalt.

Når Agile Automotive har fået lidt kilometer i benene, regner Tim med, at en bil skal kunne produceres på 14 dage. I dag vil det dog tage omkring et halvt år.

- Vores ambitioner er at kunne lave 20-25 biler om året – det er også sammenlignet med, hvad vores konkurrenter på verdensplan producerer.

Bilen er EU godkendt og må køre på de danske veje. Ifølge Tim selv er kunderne til bilen primært personer, som elsker at køre ræs på bane, men også gerne vil kunne køre ned og hente en is en varm sommerdag. Foto: Emil Agerskov

- Jeg håber, at Agile Automative kan blive en seriøst bilproducent. Selvom det startede som et skoleprojekt, mener vi selv, at den her bil er et rigtig godt produkt, hvis man både vil kunne køre en tur på stranden eller vise sig frem på banenerne.