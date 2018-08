Tim og Anette måtte aflyse familiefest: Målløse over Norwegian

Den sidste del af drømmerejsen til USA blev en kaotisk nedtur for Tim og Annette Olsson, der blandt andet måtte aflyse planlagt familiefest, de var værter for

Passagerne i et fyldt Norwegian-fly fik sig en kedelig oplevelse, da de torsdag i sidste uge skulle flyve fra Orlando i Florida til Gatwick lufthavn uden for London.

Flyvningen 9. august havde planlagt afgang klokken 16.10.

Det var den sidste del af det danske ægtepar Tim og Annette Olssons drømmerejse til den sydlige del af USA.

Hjemturen over Atlanten var sat til at tage lidt over otte timer, men knap to døgn senere var parret og resten af flyets passagerer stadig fanget i lufthavnen i Orlando.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Den service og information om tiltag og tidshorisont eller mangel på samme, som Norwegian tilbød os i forbindelse med forsinkelsen er fuldstændig urimelig, siger Tim Olsson til Ekstra Bladet.

Radiostilhed

Alt så dog indledningsvist ud til at forløbe som planlagt. Kort før klokken 16 sad passagererne i Norwegian flyet DI7058 klar til afgang i flyet, da et voldsomt uvejr rullede ind over lufthavnen. Tordenstormen forhindrede fly i at lette fra lufthavnen, og passagererne måtte blive siddende i flyet uden aircondition.

Men det var ikke kun uvejret, der gav flyet problemer.

- Vi sad tre timer i flyet, før vi fik besked på at forlade det og igen blev ført ud til gaten. Her sidder vi og venter længe sammen med de andre passagerer, der tæller både børn og flere ældre gangbesværede personer i kørestole. Klokken nærmer sig midnat, og vi har stadig ikke fået noget at vide, forklarer Tim Olsson.

Et par timer fortsætter passagererne ifølge Tim Olsson med at sidde i uvidenhed, indtil flyet definitivt bliver aflyst omkring klokken to. Passagererne bliver indkvarteret på hoteller.

En nat bliver til to nætter.

- Vi bliver nødt til at finde og lægge ud for et nyt hotel, fordi vi op ad formiddagen ikke kan komme igennem til Norwegian for at vide, om vi kan blive på det hotel, vi indledningsvist blev indkvarteret på.

Foto: All Over Press

Fødselsdagsfest aflyst

Lørdag morgen tager passagerne igen til lufthavnen for at komme hjem.

- Da vi kommer til gaten lørdag, ser det igen ud til, at vi er forsinkede. Her er det dog første gang i hele forløbet, at vi får noget information, der er lidt konkret. Meldingen er, at maskinen nok skal komme af sted, men vi skal først have nogle kufferter af fra passagerer, der ikke skal med alligevel på grund af den lange forsinkelse. Vi boarder og ender med liftoff lidt over 14 lørdag eftermiddag.

- 46 timer efter den planlagte afgang. Først søndag ankommer vi til København.

- En fantastisk rejse i Orlando kommer desværre til at stå i skyggen af, at Norwegian holdt os i skyggen og uvidenhed i knap to døgn. Det er hovedrystende, at Norwegian ikke kan finde ud af at løse en situation og kommunikere ordenligt til deres passagerer. Jeg oplevede, at jeg og de andre passagerer skulle skulle råbe højt for at få noget information overhovedet, lyder det fra Tim Olsson, der først ankom i København 51 timer senere end oprindeligt planlagt.

I mellemtiden måtte Anettes fødselsdagsfest for familien lørdag aflyses på grund af den store forsinkelse. Ægteparret håber nu på kompensation for de store forsinkelser.