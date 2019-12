Time Magazine kårer Greta Thunberg som Årets Person i 2019

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg er kåret som Årets Person i 2019 af det amerikanske nyhedsmagasin Time.

Det skriver Time selv.

16-årige Greta Thunberg er dermed den yngste vinder af den prestigefyldte pris nogensinde. Førhen var det Charles Lindbergh på 25 år, der var den yngste vinder af Times pris. Han vandt i 1927, efter han blev det første menneske til at flyve uden stop over Atlanterhavet.

Klimaaktivisten begyndte sin skolestrejke for klimaet for mere end et år siden. Her blev hun væk fra undervisningen hver fredag og demonstrerede i stedet foran Riksdagen i Stockholm.

Men hendes kamp for klimaet tog for alvor fart, da hun 23. september talte på FN's klimakonference i New York.

Titlen gives til en person, en gruppe, et land, en organisation eller en idé, der har sat et markant præg på året. I de seneste år har Donald Trump, Angela Merkel, The Silence Breakers (Me Too-bevægelsen red.) og The Guardians (en gruppe journalister heriblandt den myrdede Jamal Khashoggi red.). vundet prisen.

FAKTA: Årets Person er blevet kåret i snart 100 år Det amerikanske nyhedsmagasin Time Magazine har i næsten 100 år hvert år kåret Person of the Year - Årets Person. I år er titlen tilfaldet den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg. Her kan du blive klogere på titlen Årets Person: * Titlen betegner en person, en gruppe, et land, en organisation eller en idé, der har sat et markant præg - positivt eller negativt - på året, der gik. * Traditionen med at kåre Årets Person begyndte i 1927, og titlen er tilfaldet statsledere og andre politikere, forretningsfolk og endda "computeren", "mænd og kvinder under 25 år" og "amerikanske forskere". * Oprindeligt var der tale om kåring af Man of the Year (Årets Mand), men i 1999 blev navnet ændret til det kønsneutrale Person of the Year. * Blandt tidligere kåringer er Adolf Hitler (1938), Josef Stalin (1939 og 1942), Martin Luther King (1963) og dronning Elizabeth II (1952). * Den første person, der blev kåret, var amerikaneren Charles Lindbergh i 1927. Han fløj samme år som den første solo over Atlanterhavet. Kilde: Time.

Times chefredaktør, Edward Felsenthal, forklarer på Times hjemmeside, hvorfor titlen tilfalder netop Thunberg.

- For at slå alarm over menneskehedens destruktive forhold til det eneste hjem vi har, for at komme med en stemme, der skærer igennem baggrunde og grænser i en fragmenteret verden.

- Og for at vise os alle hvordan det kan se ud, når en ny generation fører an, er Greta Thunberg Årets Person i 2019, siger chefredaktøren.

Fire andre kandidater var med i det sidste kapløb om at få titlen.

Det drejer sig om USA's præsident, Donald Trump, demonstranterne i Hongkong, whistlebloweren i den igangværende Ukraine-sag samt Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus.