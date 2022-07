Timelange køer og uacceptabel service: Lufthavn siger stop

Lange køer, aflysninger og manglende bagage.

Antallet af rejsende passagerer i Heathrow lufthavn i London har de seneste uger ofte oversteget 100.000 dagligt. Som følge deraf er serviceniveauet faldet markant.

- Vi er begyndt at se perioder, hvor servicen er faldet til et niveau, der ikke er acceptabelt, udtaler John Holland-Kaye, der er administerende direktør i lufthavnen.

Det skriver Heathrow i en pressemeddelelse.

Passagerloft og billetstop

Derfor indfører lufthavnen nu et dagligt loft over antallet af rejsende passagerer på 100.000 frem til 11. september.

Samtidig beder Heathrow flyselskaberne om at stoppe med at sælge yderligere billetter over sommeren for at sikre, at loftet ikke bliver overskredet.

- Vi anerkender, at dette vil betyde, at nogle sommerrejser enten vil blive flyttet til en anden dag, en anden lufthavn eller blive aflyst, og vi beklager over for dem, hvis rejseplaner er berørt, udtaler John Holland-Kaye.

Der mangler bagagemedarbejdere i Heathrow. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Beder om overbærenhed

Presset skyldes ifølge Heathrow en kombination af fly, der ankommer for sent som følge af kaos i andre lufthavne, samt et stigende antal rejsende.

Lufthavnen har desuden arbejdet intenst på at få antallet af medarbejdere op på samme niveau som før coronapandemien. Et mål, som de forventer at nå i slutningen af juli.

Men det tager tid at oplære nye medarbejdere, og der er stadig vigtige funktioner i Heathrow, som er stærkt underbemandet. Det gælder særligt antallet af bagagemedarbejdere, som endnu ikke har nået det nødvendige niveau.

Administerende direktør John Holland-Kaye beder derfor rejsende om at bære over med, at turen gennem lufthavnen kan tage længere tid end vanligt.