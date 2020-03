Timeløn på 12 kroner: - Den værste krise i 40 år

Minister: Ingen krise uden skrammer

Ekstra Bladet har spurgt ministeren, hvorfor har man ikke lavet en pakke, der er mere attraktiv, så folk som Henrik Jeppesen også bliver reddet.

I et skriftligt svar udtaler han:

'Det gør altid ondt at høre om, hvordan corona-udbruddet ikke bare rammer folk på helbredet, men også på deres levebrød. I løbet af de seneste uger har vi lavet hjælpepakker for et trecifret milliardbeløb med det formål, at virksomhederne holder igen med fyresedlerne, og så de små erhvervsdrivende kan få en hjælpende hånd. Både så lønmodtagerne ikke mister deres arbejde, men også for sikre at virksomhederne har medarbejdere, når de skal i gang igen efter corona'.

'Vi kan allerede nu se, at der er mere end 10.000 virksomheder, der har søgt lønkompensation for deres hjemsendte medarbejdere. Så heldigvis gør det en forskel. Men vi må også være ærlige om, at vi desværre ikke kan komme igennem sådan en krise uden skrammer. Nogle virksomheder vil dreje nøglen om, og nogle lønmodtagere og selvstændige vil miste deres job. Vores mål er, at det bliver så få som muligt'.