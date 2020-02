Tims døtre er fanget i karantæne

Det ulmende udbrud med den nye coronavirus, COVID-19, er fortsat ikke nået til Danmark, men alligevel har den foreløbige udbredelse i Europa haft betydning for flere danskere.

Således er seks danskere blevet sat i karantæne på hotellet H10 Costa Adeje Palace på den spanske ferieø Tenerife, fordi to italienske turister, der boede på hotellet, er konstateret smittet med virussen.

Fire af de danskere er ægteparret Søren og Hanne Christensen, der bor på hotellet sammen med deres børnebørn Anna på 13 og Lou på 16 år.

De skulle have været hjemme fra ferien på fredag, men i stedet har de onsdag fået at vide, at de skal forblive i karantæne ligesom de øvrige hotelgæster for at forhindre yderligere spredning af virussen.

Meldingen fra hotellet er, at de ikke engang må forlade deres værelser, og de er altså tvunget til at blive på værelserne, indtil myndighederne siger andet.

De to danske piger Anna og Lou er sammen med deres bedsteforældre i karantæne på et hotel på Tenerife. Her ses de sammen med deres far, Tim, og deres hollandske mor, Hélène. Privatfoto

Ved godt mod

Imens må Søren og Hannes søn Tim sammen med sin kone, Hélène, se frustreret til fra deres bopæl i Belgien, mens døtrene er fanget på det spanske hotelværelse.

Tim Christensen fortæller til Ekstra Bladet, at hans forældre og døtre er ved godt mod, på trods af at natten til onsdag var hård, fordi de fik besøg af en læge ved 03-tiden.

'De er bekymrede for praktiske ting, så som min mor, der har brug for blodtryksmedicin, men de har ingen at kontakte på hotellet,' skriver han i en mail.

Familien prøver dog at få det bedste ud af det, og de har blandt andet fordrevet tiden ved at spille kort på terrassen på hotellet.

Hotellet H10 Costa Adeje Palace, som er blevet sat i karantæne på grund af frygt for coronavirus. Foto: Borja Suarez/Reuters

'Anstrengende'

Han fortæller, at det forlængede ophold er problematisk for pigernes skolegang, da de dermed går glip af 14 dages pensum, men at det mest af alt er frustrerende som forældre ikke at kunne stille noget op.

'Det er emotionelt meget anstrengende at have sine børn og forældre i den situation, og at man ikke kan gøre noget som helst for dem,' skriver han.

'På den anden side er vi bare enormt lykkelige, hvis de kommer ud af det her med helbredet i orden.'

På trods af karantænen har Tim og hans kone naturligvis mulighed for at kommunikere med døtrene, og det udnytter de da også til løbende at have kontakt.

Ellers er forældrene efterladt til at arbejde, mens de venter på nyt fra Spanien.

'Og så prøver vi at være pragmatiske og se på situationen som en forlænget ferie med diverse komplikationer,' skriver han.

Beredskab er på plads ude foran det karantæneramte hotel. Foto: Borja Suarez/Reuters/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har tidligere været i kontakt med Tims forældre, Søren og Hanne, men de har ikke ønsket at udtale sig yderligere.

Hotellet kom i karantæne, fordi en italiensk læge, der boede på hotellet, selv henvendte sig på en sundhedsklinik, hvor han blev konstateret smittet med den frygtede virus. Efterfølgende er hans kone også blevet konstateret smittet.

Godt 81.000 er i skrivende stund konstateret smittet på verdensplan - langt hovedparten i Kina. Et stort antal mennesker er dog blevet konstateret smittet i Italien, da en person, der ikke selv var syg, tilsyneladende har fået smittet mange i sin omgangskreds, inden det blev opdaget, at han bar virussen.