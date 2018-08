Tinder-stiftere anklager ny ejer for milliardsvindel

Udviklerne af den meget populære datingapp Tinder sagsøger app'ens ejer, IAC, for at have manipuleret selskabets værdi i nedadgående retning. Det skal være gjort for at minimere betalingen til stifterne, der delvist blev aflønnet i aktier.

Det skriver CNBC samt flere andre amerikanske erhvervsmedier efter sagen er blevet bragt for højesteretten i staten New York.

- Vi var hele tiden bekymrede over IAC's rygte for at ignorere deres kontraktuelle forpligtigelser og handle som om, at reglerne ikke gælder for dem.

- Men vi havde aldrig forestillet os, hvor langt de ville gå for at snyde alle de folk, der byggede Tinder, siger Tinders første direktør og medskaber Sean Rad til CNBC.

Tinder er skabt under IAC, der via sit ejerskab af Match Group ejer app'en.

Opfinderne anklager IAC for kunstigt at have pustet Tinders udgifter op og for at have skabt et "alternativt univers", hvor Tinders brugertal var stagnerende eller endda faldende forud for værdiansættelsen.

Samtidig anklager stifterne IAC for at tilbageholde information om, hvor meget nye tiltag øgede Tinders indtjening.

Det skete frem mod en værdiansættelse af Tinder i 2017, der landede på tre milliarder dollar. Stifternes aflønning var bundet op på værdiansættelsen.

Samtidig stoppede IAC ifølge søgsmålet for tre yderligere planlagte værdiansættelser i 2018, 2020 og 2021 samt ændrede strukturen i aflønningen, så stifterne ikke kunne indløse deres optioner til en højere værdisætning.

Ifølge Business Insider har sagsøgerne krav på 20 procent af Tinders værdi og sagsøger IAC for to milliarder dollar.

- De anklagede har indgået kontrakter for at rekruttere og fastholde de mænd og kvinder, der har bygget Tinder.

- Beviserne er overvældende for, at da det blev tid til at betale de ansatte, hvad de retmæssigt var skyldt, løj og truede de anklagede og stjal milliarder af dollar, siger advokat for sagsøgerne Orin Snyder til CNBC.

Match Group, der ud over Tinder ejer store amerikanske datingsites som Match og OkCupid, har en markedsværdi på 13,8 milliarder dollar.

IAC ejer 81,2 procent af selskabet og så godt som alle stemmerettigheder.

I sit regnskab for andet kvartal skriver IAC, at Tinder vokser voldsomt og er stærkt medvirkende til Match Groups vækst i omsætningen på 36 procent til 421,2 millioner dollar. Driftsresultatet er omkring fordoblet sammenlignet med sidste år.