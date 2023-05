Tinder trækker stikket: Forlader Rusland

Snart er det ikke længere muligt at bruge de to datingsapps Tinder og Hinge i Rusland

Tinder har swipet til venstre på Rusland.

Mere end et år efter, at Rusland begyndte invasionen af Ukraine, forlader techgiganten bag de to datingapps Tinder og Hinge således det russiske marked.

'Vi forpligter os til at leve op til menneskerettighederne,' skriver Match Group i deres årlige indvirknings-rapport mandag.

'Vores tjenester arbejder på at begrænse adgangen fra Rusland og vil være fuldstændig ude af det russiske marked inden 30. juni 2023,' fortsætter de.

Til sommer bliver det altså pludselig sværere at være single på det russiske datingmarked, når verdens største datingapp forlader landet.

Tinder og Hinge er blot to af mange techvirksomheder, der allerede har valgt at forlade landet.

Blandt andet valgte Apple og Netflix også at afbryde deres aktivitet i landet i 2022.

Match Group har over for BBC ikke ønsket at kommentere sagen yderligere.