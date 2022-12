Tine har mistet alt: - Det vil altid være i os

For knap to uger siden ændrede Tine Andresens liv sig for altid

- Det brænder! Det brænder! udbrød Tine Andresen.

To minutter tidligere stod hun på første sal i sit rækkehus i Aabenraa og snakkede om løst og fast med sin 18-årige søn.

De hørte en knitren fra underetagen, men slog det hurtigt hen, og sludrede videre.

- Den der knitren kom igen, og et splitsekund efter gik alle sikringerne i huset, fortæller Tine Andresen.

Mor og søn spænede ned ad trapperne, og en lugt af røg ramte dem som en mur.

- I det samme åbnede min søn døren ind til bryggerset, og så så vi, at det brændte ovre i det ene hjørne, forklarer hun.

Deres første indskydelse var at kvæle ilden med tæpper, men allerede da de åbnede døren, tog flammerne fat i nogle sko og noget overtøj, som hang i bryggerset.

- Ti sekunder efter stod rummet i flammer. Jeg råbte til min søn, at vi skulle ud.

De havde kurs mod hoveddøren, da sønnen skreg:

- Hundene! Vi skal have hundene med!

- Så susede vi ind i vores stue og greb fat i en hund hver. Idet vi løb ud ad døren, stod der stikflammer ud ad gavlen og op ad væggene. Det var meget voldsomt, fortæller Tine Andresen.

En trykbølge smækkede døren bag dem og smadrede et vindue.

Branden gik værst ud over husets bryggers og gang. Foto: Anders Brohus

Strømpesokker i snevejr

Da de kom ud, frygtede de, at branden ville sprede sig til nabohusene i rækkehuskvarteret. I al hast løb de rundt i snevejr og advarede de nærmeste naboer, mens de ringede 112.

- Vi løb rundt i strømpesokker, T-shirt og bukser. Det var det eneste, vi havde med ud.

- Man føler selv, at der går en evighed, før politiet er fremme, men det gør der helt sikkert ikke, mindes hun.

Mens alt, de kunne gøre, var at vente på, at brandfolkene fik bugt med det flammehav, som var ved at opsluge deres hjem, tog snevejret til.

- Vi fik hjælp af vores naboer, og min kæreste kom også og hjalp med at trøste mig, fortæller hun.

Allerede samme aften, som branden var opstået, var den slukket. Med sig havde den taget alt, hvad Tine havde samlet sammen i sine 45 år på jorden. Kunst, børnetegninger, møbler, tøj, sko - alt var væk.

De ting, som ikke var brændt væk, var enten smeltet eller ødelagt af røg og sod. Foto: Anders Brohus

Heldige at være i live

En brandmand kom over for gøre status med Tine og sønnen.

- Han sagde, at vi skulle bare være lykkelige for, at vi var i live, fordi det var meget voldsomt. Havde vi været fem minutter længere i huset, så havde vi højst sandsynligt ikke været i live, siger hun og fortsætter:

- Så vi priser os selvfølgelig meget, meget lykkelige over, at vi allesammen er i live nu.

Følelsen af taknemmelighed er overvældende, men 'hvad nu hvis'-tanken lurer som en skygge i baghovedet. Samtidig skulle de sluge deres nye virkelighed: De havde mistet alt andet end hinanden.

- Livet går jo videre, det gør det jo, men det er også jul lige om lidt, og alle er glade, og det er bare en anden følelse, vi sidder med, siger hun.

Da de kom ind i resterne af det, som engang var deres hjem, blev de mødt af den barske realitet. Bryggerset og gangen var brændt helt ned.

- Resten af huset var enten smeltet eller totalskadet af sod og røg, fortæller hun.

Tine Andresen havde håbet, at nogle af tingene i huset kunne reddes, men det var umuligt. Foto: Anders Brohus

Hjælpen strømmede ind

Dagen efter vågnede Tine Andresen op til en ny virkelighed.

- Næste morgen tænkte jeg 'hvordan søren kommer jeg videre herfra?' Og så lavede jeg et opslag på Facebook, hvor jeg bad mit netværk om at hjælpe mig videre, fortæller hun.

Men hun havde ikke regnet med, at hjælpen og støtten ville komme i det omfang, den gjorde. Beskeder og opkald væltede ind.

- Vi fik utrolig mange søde og omsorgsfulde beskeder - også fra folk, vi ikke engang kender, siger hun.

Opslaget på Facebook, der er blevet delt hundredvis af gange, gav også pote.

Hun og sønnen har nemlig fundet et lille, møbleret byhus i Aabenraa, hvor de kan bo de næste 6 til 12 måneder, mens deres hus igen bliver et hjem.

- Folk har været så søde og tilbudt hjælp - blandt andet er der flere, som har tilbudt hjælp med at flytte, det er så sødt, men jeg har jo ikke noget at flytte. Vi har det, der kan være i en plastikpose fra Føtex, siger hun og tilføjer:

- Men det er tanken, der tæller, og det er fantastisk at mærke den varme.

Tine Andresen er overvældet over den støtte, hun og sønnen har fået i den svære tid. Foto: Anders Brohus

Men selvom Tine og sønnen er blevet oversvømmet af kram og kærlighed, så er noget forandret for evigt.

- Vi vil aldrig komme helt over på den anden side. Det vil altid være i os - den her følelse af, at vi har prøvet at miste alt, siger hun.

Brandårsagen er endnu ikke bekræftet.