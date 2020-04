Tivoli åbner 11. maj

Selv om forbuddet mod store forsamlinger forlænges frem til og med august, vil Tivoli alligevel åbne for sæsonen.

Det fortæller direktør Lars Liebst til Ekstra Bladet.

Mere konkret er det planen at åbne 11. maj. Det kræver imidlertid, at forbuddet mod forsamlinger på flere end ti personer ændres. Det er tidligere meldt ud, at det forbud gælder til og med 10. maj.

Statsminister Mette Frederiksen meldte tirsdag ud, at forbuddet mod forsamlinger forlænges til 1. september. Sundhedsministeriet fortæller imidlertid til Ritzau, at der lægges op til at øge antallet af personer, der må samles, fra de nuværende ti personer til 500.

- Med det forbehold, at de nye regler træder i kraft fra 11. maj, åbner Tivoli for sæsonen den dag. Vi kan håndtere et forbud mod forsamlinger på flere end 500 personer. Vi afventer stadig endelig bekræftelse på, at det også er sådan, det skal forstås, siger Lars Liebst.

Publikum vil imidlertid komme til at opleve, at alt ikke er, som det plejer i forlystelsesparken. Der er for eksempel taget initiativ til et digitalt bookingsystem ved de mest populære forlystelser, så folk kan bestille tid.

Det skal forhindre større køer ved for eksempel rutsjebanen.

- Vi har jo haft god tid til at forberede os. En del lægges over på det digitale. Når man bestiller en tid, får man at vide, at man kan komme på det og det tidspunkt, og så kan man gå lige ind, siger Lars Liebst.

Det er ikke alene ved forlystelserne, at gæsterne vil opleve forandringer. Også på de mange restauranter må personalet tage sine forholdsregler, så alt kommer til at klappe med Sundhedsstyrelsens retningslinjer om afstand og andet.

- Der må nok komme nogle retningslinjer, og dem vil vi rette os efter, siger Lars Liebst.

Tivoli afventer også en godkendelse fra myndighederne for de nye procedurer omkring sine forlystelser.

Lars Liebst fortæller, at det ikke er lykkedes at finde eksempler i Tivolis historie, hvor haven har været lukket i så lang tid.

- Der har aldrig været en lignende situation. Hverken under Første eller Anden Verdenskrig eller finanskriser af forskellig art har i løbet af Tivolis 156 års historie holdt Tivoli lukket så længe. Det føles mærkværdigt at gå i Tivoli og se, at alle træer er sprunget ud, og ikke andet end otte påfugle og jeg selv har kunnet se det, siger Lars Liebst.

Han anslår, at udskydelsen af åbningen har kostet Tivoli en tabt omsætning på seks millioner kroner om dagen. Det giver et samlet tab på 250 millioner kroner, forudsat at Tivoli åbner 11. maj.

Det samlede tab kan imidlertid blive noget højere, idet det forventes, at der vil være et stort fald i antallet af turister, der vil besøge Tivoli.