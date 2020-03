Tivoli-aktien bløder: Vi skal nok komme igennem

Det danske aktiemarked er vågnet op til en solid kæberasler torsdag morgen.

Det kommer ovenpå, at regeringen og myndighederne onsdag aften reelt lukkede Danmark ned. Samtidig lykkedes Donald Trump ikke med at få en økonomisk redningsplan forhandlet hjem i USA onsdag aften, hvilket sendte de amerikanske aktier på nedtur.

Vi skal nok komme igennem

I Danmark kunne blandt andet selskabet bag Tivoli i København se dagen starte med et fald på 18 procent. I skrivende stund har mareridtet dog ændret sig en smule, da aktien nu er nede i et fald på 12,65 procent.

Tivoli ønsker ikke at kommentere direkte på aktiefaldet, men i en skriftlig meddelelse, lyder det fra presechef Torben Plank:

'I morgen offentliggør vi årsregnskab og vi er underlagt fondsbørs-regler så her kan jeg foreløbig ikke sige mere. Men vi udviser samfundssind og vi skal nok komme igennem det her.'

Sender elever hjem

Konkret har selskabet også allerede lukket en række aktiviteter ned:

'I forlængelse af Statsministerens pressemøde i går har vi besluttet, at der ikke vil være aktiviteter på Tivoli Balletskole, Musikskole og i Tivoligarden fra den 12. marts og i en ikke endnu fastlagt periode. Eleverne skal således ikke møde ind til undervisning eller andre opgaver, før de får anden besked.'

'Vi kontakter gæster med billetter mm i salene da vi følger opfordringerne fra statsministeren,' skriver han videre.

Det er dog ikke sådan, at aktionærer, der har haft aktier i selskabet gennem de seneste fem år, lider et voldsomt tab. Således er aktien i perioden steget 81 procent.

Aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, anbefaler, at man holder fast i sin investeringsstrategi og ikke begynder at sælge ud, men han lægger ikke skjul på, at det kommer til at gøre ondt:

- Naturligvis er det her negativt for de danske selskaber, men i forhold til, hvad der har udspillet sig i Kina, hvad der sker i Europa og hvad der kommer til at ske i USA i forhold til efterspørgslen, så er de danske selskaber allerede belastet.