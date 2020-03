Tivoli-direktør får millioner med ud ad døren

Afgående direktør i Tivoli Lars Liebst forlader forlystelsesparken med en solid pose penge, når han stopper.

Det står klart i årsrapporten for 2019, som Tivoli netop har offentliggjort.

Han går ud af 2019 med en løn på 10,8 millioner kroner inklusive en bonus på 5,8 millioner kroner - 1,2 millioner mere end året før - og dertil kommer en fratrædelsesaftale. I årsrapporten lyder det:

'Der er i tillæg til ordinær gage, pension og bonus i 2019 afsat 11,1 mio. kr. til adm. direktør Lars Liebst i forbindelse med hans fratrædelse.'

Resten af ledelsen kan dog også roligt fortsætte et liv på første klasse. Finansdirektør Andreas Morthorst har fået 900.000 kroner mere i regnskabsåret end året før.

De præsterer dog ikke et regnskab, som går frem i forhold til året før. Tværtimod er omsætningen faldet en smule og lander på 1,487 milliarder mod 1,51 milliarder året før.

Og selvom Tivioli reklamerer med et rekordoverskud, bæres det ikke oppe af driftsresulatet, der er faldet fra 131,1 millioner kroner til 85,7 millioner kroner.

Derimod er det salget af TivoliCasino.dk til Danske Spil for 134,5 millioner kroner, der sikrer, at Tivoli lander på et overskud på 167,4 millioner kroner mod 94,2 millioner året før, og at selskabet dermed kan sende en pressemeddelelse ud med rekordresultat.

Tivoli har meddelt, at Susanne Mørch Koch overtager direktørstolen i september i år. Hun kommer fra Danske Spil.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Tivoli.

