Tivoli-direktør henter toprådgiver

Alle gode gange tre.

Efter knap to måneder i stolen har Tivolis nye topchef Susanne Mørch Koch fundet plads til at ansætte en gammel bekendt:

Lars Kaspersen er blevet ansat som chefrådgiver i direktionen i Tivoli.

Artiklen fortsætter

Det bekræfter Tivoli over for Ekstra Bladet.

'Det er korrekt, at Lars Kaspersen er ansat som ny chefrådgiver for direktionen i Tivoli, som han skal bistå bedst muligt, efter at der er sket væsentlige ændringer i Tivolis forretningsmæssige situation og strategiske prioriteringer på grund af COVID-19,' skriver Torben Plank, pressechef, Tivoli, i et skriftligt svar.

Susanne Mørch Koch og Lars Kaspersen har efterhånden en lang karriere sammen.

Da Susanne Mørch Koch var ansat som direktør i DSB, var Lars Kaspersen kommunikationsdirektør samme sted. Og da Lars Kaspersen i 2018 blev fyret fra DSB, stod Susanne Mørch Koch klar med et job i Danske Spil, hvor hun var direktør.

Her har Lars Kaspersen arbejdet såvel som kommunikationschef som strategisk rådgiver.

Nu bliver de to forenet igen. Eller som Torben Plank formulerer det:

'Det er også rigtigt, at Tivolis nye direktør Susanne Mørch Koch tidligere med succes har arbejdet sæt sammen med Lars Kaspersen i DSB og senest i Danske Spil.'

Tivoli har ikke ønsket at uddybe ansættelsen.

Se også: Julefrokoster aflyses på stribe

Se også: Tivoli-direktør får millioner med ud ad døren

Se også: Tivoli-aktien bløder: Vi skal nok komme igennem

Se også: Tivoli-direktør står til gyldent farvel

DSB: Vi skal bare snakke

DSB hyrer fyret spindoktor - igen