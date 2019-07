Tivoli-forlystelse lukkede: Vogn hoppede af skinnerne

Torsdag aften er en række gæster blevet evakueret, efter at en forlystelse i Tivoli er 'hoppet af'.

Det bekræfter kommunikationskonsulent i Tivoli Ellen Dahl over for Ekstra Bladet.

Der er tale om forlystelsen Den Gamle Rutschebane, som har været lukket efter hændelsen.

- Vognen har simpelthen været hoppet af skinnen, og den kan kun løftes tilbage manuelt, oplyser Ellen Dahl.

De personer, der var i vognen, da den hoppede af skinnen, er blevet sendt ned på jorden, mens vognen bliver løftet tilbage.

Ellen Dahl fortæller, at der ikke er noget farligt ved, at vognen hopper af skinnen, og at der sker et par gange om året.

- Det lyder helt vildt dramatisk, at den bliver afsporret, men det er ikke så voldsomt, som det lyder. Der er tale om, at den skubber sig fem centimeter væk fra skinnen, fortæller kommunikationskonsulenten.

Tivoli forventer, at forlystelsen kommer op og køre igen senere i aften.