Tivoli Friheden genåbnet: - Specielt at stå her og tænke på, at en 14-årig pige er død

Masser af gæster fandt onsdag vej til Tivoli Friheden, da parken atter åbnede for offentligheden efter at have været lukket ned i næsten en uge.

- Det er meget specielt at stå her og tænke på, at en 14-årig pige er død inde i den her rutschebane, siger Georg Giørtz fra Risskov til TV2 ØSTJYLLAND.

Han og hustruen Lis var ikke i Tivoli Friheden, da den alvorlige Tivoli-ulykke skete. Men de brugte onsdagen på at besøge det sted, hvor en 14-årig pige mistede livet, og en 13-årig dreng fik mindre skader på hånden og måtte på hospitalet.

- Det er sørgeligt, siger Lis Giørtz til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er ikke tal på, hvor mange der onsdag besøgte Tivoli Friheden.

Men direktør Henrik Ragborg Olsen er glad for hver og en.

- Jeg tager det som et udtryk for, at de hjælper os med at vise respekt for den familie, der har mistet et barn, og den familie, der har et tilskadekommet barn, siger direktøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Tivoli Friheden lukkede igen klokken 18 og har meddelt, at parken åbner som normalt med forlystelser i morgen, torsdag.

Det er dog meldt ud, at forlystelsen Cobraen aldrig vil komme i drift igen.

De tekniske undersøgelser af cobraen er ifølge Tivoli Frihedens direktør fortsat i gang. Og politiet efterforsker sagen.