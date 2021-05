Tivoli ønsker hjælp til nødlidende København med sommerpakke

En sommerpakke til oplevelser og kulturelle tilbud skal hjælpe hele landet og særligt livet i hovedstaden, som har været hårdt ramt af vinterens coronanedlukning.

Sådan lyder ønsket fra Tivolis administrerende direktør, Susanne Mørch Koch.

- København lider, og det er hele Danmarks hovedstad, så vi skal have gang i byen igen.

- Vi har brug for at få gang i hotellerne, restauranterne og oplevelsesindustrien. Det har vi brug for, for ellers sakker vi simpelthen for langt bagud i den her branche, lyder det.

Hun håber, at Tivoli i år kan blive omfattet af den nye sommerpakke.

- Sidste år indeholdt sommerpakken noget nedsat entré, men det var Tivoli ikke omfattet af. Så det ønsker vi at være i år til en start. Så må vi se, hvilke initiativer pakken ellers kommer til at indeholde.

Regeringen fremlægger sit udspil til sommerpakken torsdag klokken 12.30. Ifølge TV2 har regeringen fundet omkring 1,6 milliarder kroner.

Heraf skal 900 millioner kroner ifølge TV2 gå til markedsføring af hoteller og restauranter, lavere priser på museer og andre kulturinstitutioner og billigere tog- og færgebilletter.

Selv om Tivoli igen har åbnet for gæster, så er der udsigt til endnu et år med dårlige økonomiske resultater, som 2020 også var præget af.

Tivoli forventer i 2021 en omsætning på 600-700 millioner kroner.

Til sammenligning var omsætningen i 2019 - før der var noget, der hed corona - på 1051 millioner kroner.

- Sidste år var meget, meget svært for Tivoli, og i år er også vanskeligt. Vi er også ramt af forsamlingsforbuddet, som begrænser vores aktiviteter i haven.

- Vi ser også langt efter flere turister. Vi skal have en sikker og tryg turisme i gang igen. Det er bydende nødvendigt for den her sektor, siger Susanne Mørch Koch, som dog løfter sløret for en række nye koncepter, som Tivoli står klar til at præsentere.

Der åbner nye restauranter henover sommeren. Blandt andet åbner to michelinrestauranter midlertidigt i haven.

Desuden åbner Danmarks største spøgelseshus i Tivoli i slutningen af maj.

Som følge af forsamlingsforbuddet kan Tivoli ikke holde Fredagsrock. I stedet planlægger forlystelsesparken at omdanne Tivoli til en stor havefest om fredagen, hvor der vil blive spillet livemusik på forskellige scener i haven.