Tivoli slukker spritny millionsatsning

Tivolis millionsatsning 'Mælkevejen' kører ikke i resten af vintersæsonen. Den åbnede ellers i november 2019, hvor den har erstattet 'Odinexpressen'.

Den er blevet suspenderet søndag efter flere tekniske problemer, hvor den senest fredag gik i stå med passagerer om bord, skriver B.T. En af Tivolis gæster blev meget chokeret over det pludselig stop.

'Efter ca. 15 minutter kom der nogle driftsfolk til forlystelsen og prøvede at starte den igen. Dette kunne de ikke. Efter ca. 35 minutter kom de op med almindelige stiger og begynde at hive folk ud én efter én, skriver en tivoligæst til mediet.

Børnesygdomme

Rutsjebanen har kostet 50 millioner kroner, og det har derfor ikke været en nem beslutning for forlystelsesparken at tage den ud af sortimentet.

Det skyldes ifølge pressechef Torben Plank 'børnesygdomme' som bestemt ikke er usædvanlige for den type forlystelse, forklarer han Ekstra Bladet.

- Det en dyr investering. Hvor meget koster det parken at have den stående?

- Det er en sten i skoen, men jeg kan ikke sætte tal på det. Det er noget, der irriterer os rigtig meget. Vi skuffer også nogle gæster, og det er vi rigtig kede af. Men det er ikke første gang, at en forlystelse af den kaliber kan have nogle børnesygdomme.

Rutsjebanen har kostet Tivoli 50 millioner kroner. Foto: Christoffer Sandager

- Nu siger du selv, at i skuffer nogle gæster, men i fortæller heller intet om, at forlystelsen ikke virker på nogle af jeres kommunikationskanaler?

- Vi har haft en forventning om, at det ville lykkes. Vi har en kontrollør dernede, som fortæller gæsterne det. Det er jo sin sag at lægge noget på Facebook eller tivoli.dk. Hvis den kommer til at køre igen, er det et stort arbejde at fortælle det til folk.

- Men det er vel ikke tilfældet her, hvor I har suspenderet den indtil næste sæson starter?

- Nej, den kommer ikke til at køre mere i vintersæsonen, men til april åbner den igen.

- I har i dag postet en video på jeres Facebook, hvor Rasmus Klump tester skøjtebanen. Hvorfor kan man så ikke lave et opslag om 'Mælkevejen'?

- Jo, det kan også godt være, at vi gør det i morgen. Der er sikkert også mange, der læser jeres historie. Men det er også sin sag, at lukke noget ned og en stor beslutning. Vi går ikke på kompromis med sikkerheden. Vi starter den op i april, når vi åbner igen. Og vi er kede af at skuffe gæsterne, siger Torben Plank til Ekstra Bladet.