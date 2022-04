Tivoli-tumult: Kaos under koncert

Der var lagt an til fest og farver, da Tivoli bød til fest med popsnedkerne Jimilian og Icekiid, og de populære musikere agerede magneter for de unge københavnere, som var klar på en fredag aften i musikkens tegn.

Men aftenen endte noget mere kaotisk, end hvad publikum nok havde ønsket.

Ekstra Bladet har fået flere henvendelser fra folk, som oplevede optøjer under og efter koncerten.

Ifølge Københavns Politi har de modtaget en række anmeldelser om slagsmål og uro både i og ude foran Tivoli, men der er ikke blevet foretaget nogle anholdelser, da ingen ville gå videre med sagerne.

Bevidstløs kvinde og skub fra siden

Inde til koncerten var der også pres på ifølge 16-årige Oscar Stahlfest, som vidnede koncerten i det tætpakkede publikum, der til tider var aggressivt.

- Problemet var, at der var sat nogle barrierer op, der begrænsede muligheden for at presse sig op til scenekanten, men det var stadig muligt at komme ind fra siderne. Så kom der en bølge af skub, og der var nogle, som faldt, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men der, hvor det blev rigtig vildt, var, når folk ikke kunne komme op efter et fald. Jeg så på et et tidspunkt en pige, som var bevidstløs, som ikke kunne komme op.

- Jeg så, at hun blev trukket op. Folk var meget hurtige til at vifte med armene og for at få opmærksomhed fra vagterne. Det lykkedes at få hende hen til vagterne, fortæller Oscar Stahlfest.

Generelt oplevede han en voldsom stemning blandt nogle i publikum.

- De fleste små slåskampe skete grundet de mange skub. Jeg følte lidt, det var sådan en koncert, hvor folk ikke var kommet for at lytte til musikken, men for at skabe ballade, men det er bare, hvad jeg oplevede, siger han.

Tivoli: Sikkerhed kommer først

Ifølge pressechef i Tivoli, Torben Plank, forløb koncerten heller ikke uden problemer. Faktisk blev den afbrudt i otte minutter.

- Det er rigtigt, at koncerten midlertidigt blev stoppet under Icekiid, og når vi får en melding om, at der er utryghed mellem gæsterne, så går Tivolis sikkerhedsberedskab selvfølgelig i gang. Det betød, at koncerten blev afbrudt i cirka otte minutter, siger han til Ekstra Bladet.

Han har ikke hørt om den konkrete episode med en ung kvinde, som besvimede.

- Det er ikke noget, jeg har hørt om, men den melding vi fik var, at der var utryghed blandt gæsterne. Og så reagerede vi på det. Jeg har ikke kendskab. Som du fortæller det, lyder det til, at folk har taget ansvar og har taget fat i vores medarbejdere.

Han afviser også, at der har været for mange gæster tilstede i forlystelsesparken fredag aften.

- Nej, vi følger de retningslinjer og aftaler, vi har med politiet. Vi var slet ikke i nærheden af vores maxkapacitet. Vi lukker ikke flere end, end vi må, sikkerhed kommer altid først, siger Torben Plank.

- Det er klart, at når der er nogle, der ikke viser 'Tivoli-adfærd', så tager vores kontrollører kontakt til personerne, og det har vi en rigtig god erfaring med.