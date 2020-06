Tivolis forsinkede åbningsdag

Med to måneders forsinkelse blev det endelig tid til at Tivoli mandag kunne slå portene op. Med Tivoli-Garden, Pjerrot, Rasmus Klump og de andre stamgæster var alt næsten som det plejer

Oprindeligt skulle Tivolis sommersæson være begyndt 2. april.

Så kom der en coronavirus og pandemi i vejen.

Derfor var der mandag ualmindeligt god stemning i og omkring Tivoli denne junidag.

Klokken 11.00 kunne Tivoli nemlig åbne dørene til forlystelserne, Pjerrot, Tivoli-Garden og alle de andre traditionelle Tivoli ting. Det var tydeligt at se, at der ikke har været et øje de seneste måneder.

Plænen i Tivoli har nok ikke stået så skarpt og grønt, siden de populære fredags-koncerter blev indført.

Med forventningsfulde og glade børn og voksne startede sommersæsonen ud mandag i Tivoli, hvor alt - næsten - var som det plejer.

Efter åbningen tog det ikke længe før glade danskere benyttede lejligheden til at få et hvil i den flotte have. Foto: Aleksander Klug

En stor dag

Forventningsglæden og smilene var ikke til at tage fejl af.

I dag er en speciel dag.

Vi befinder os i Tivoli-Gardens domicil i hjertet af haven.

Støjniveauet er højt, hvilket er forventeligt med 10 gardere, der skal til at gøre sig klar til sæsonens første optræden.

Tivoli-Gardens omklædning. For første gang kunne de unge mennesker trække den traditionelle røde trøje og de hvide bukser på i denne sæson. Mandag åbnede de Tivoli for sommersæsonen. Foto: Aleksander Klug

Oprindeligt skulle Tivoli være åbnet for lidt over to måneder siden.

Men som alt andet havde coronapandemien nogle lidt andre planer.

Derfor er det også en meget begejstret leder af Tivoli-Garden, som Ekstra Bladets udsendte møder denne mandag.

- Det er dejligt at få de hvide bukser og røde jakker på igen, det er simpelthen så skønt, fortæller Lars Søgaard, leder af Tivoli-Garden.

Tivoli-Garden består af unge piger og drenge i alderen 8 til 16 år.

- Normalt er vi lidt flere om at optræde, men for at holde os helt inde for coronastregerne, så er vi kun 10 i dag, forklarer Lars Søgaard kort inden holdet på 10 musikere kan bevæge sig op mod indgangen til Tivoli, og give sæsonens første show.

Lars Søgaard, leder af Tivoli-Garden, glædede sig enormt meget til åbningsdagen af Tivoli. Foto: Aleksander Klug

Skulle have åbnet længe før

Lisbeth Tømmerup fra København havde også glædet sig til, at Tivoli åbnede, derfor traskede hun også ind i haven tyve minutter efter portene slog op.

- Normalt er jeg her på klokkeslættet når portene åbner. Men i år har jeg gjort en undtagelse lige netop på grund af corona, og fordi tiderne er som de er, fortæller Lisbeth Tømmerup, der i hvert fald har været til åbningsdagen de sidste fem år.

Hun synes desuden også, at Tivoli skulle have åbnet op meget før.

- Når man går herind, så er det som om, at man bliver fortryllet. Man kan lade sine problemer ligge ude på Vesterbrograde, og bruge Tivoli som sit frirum, fortæller Lisbeth Tømmerup.

Lige netop det ekstra frirum mener hun, ville have været gavnligt for danskerne i disse coronatider.

- Men jeg synes jo også, at Tivoli skulle have åbent hele året. Jeg kan godt lide tanken om, at jeg kan tage herhen, når jeg får lyst, siger Lisbeth Tømmerup.

Lisbeth Tømmerup måtte besøge Tivoli på åbningsdagen, for det plejer hun at gøre. Hun måtte dog gå glip af nedtællingen til åbningen, da hun ikke ville tage nogen chancer i de her coronatider. Foto: Aleksander Klug

Ekstra fødselsdag i Tivoli

Det var ikke kun de voksne, der havde glædet sig til, at Tivoli endnu engang kunne slå portene op.

Familien Thyssen havde en helt særlig årsag til at være i haven på åbningsdagen.

- Det er en rigtig stor dag. Vi skulle have været i Tivoli på Elliotts fødselsdag, men 20. maj (hvor Elliott rigtigt har fødselsdag red.) stod vi ude foran og kunne kigge ind til en lukket have, fortæller Jesper Thyssen.

- Og jeg havde glædet mig mest til at komme i Tivoli, fortæller Elliott Thyssen snarrådigt, da hans far spørg, hvad han havde glædet sig mest til.

Derfor havde familien også taget fri denne mandag, så de sammen kunne fejre unge Elliotts bonusfødselsdag.

- Vi elsker at være i Tivoli, allerhelst i hverdagene, så der ikke er så mange mennesker. Så vi var jo lidt spændte på at komme herind i dag, forklarer Jesper Thyssen, der dog ikke havde grund til bekymring, for havens gæster så ud til at have god plads at boltre sig på.

Det bliver nok en lang dag for familien Thyssen, i hvert fald hvis det skal gå efter Elliotts planer.

- Vi skal være her indtil vi har prøvet alle tingene, fortæller Elliott Thyssen på farten, da tålmodigheden med Ekstra Bladets udsendte var sluppet op, og Tivolis mange forlystelser skulle udforskes.