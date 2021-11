Tjek den: Hver anden finder fejl i lønseddel

En ny undersøgelse viser, at hver anden dansker har oplevet at finde fejl i deres lønseddel

Det er en rigtig god idé at tjekke sin lønseddel - i det mindste bare en gang imellem. For de ti minutter, det tager, kan være særdeles indbringende.

Således har hver anden lønmodtager i Danmark oplevet at finde fejl i sin lønseddel. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Fagbevægelsen skriver blandt andet, at et løntjek i Vejen Komunne gav flere hundredtusind kroner til de ansatte.

Det skete, da den pædagogiske assistent Pernille Ring Pedersen som ny tillidsrepræsentant fandt en fejl i lønsedlen hos sig selv og sine kollegaer.

Løntjekket endte samlet med at skaffe de ansatte 360.000 kroner.

Flere får mere i løn

Hvert år laver Fagbevægelsen Hovedorganisation en løntjek-kampagne, og de seneste år har det kastet flere historier af sig med lønmodtagere, der har fået udbetalt ekstra løn, skriver organisationen på sin hjemmeside.

Blandt andet fik et hold nordjyske vvs'ere forrige år tilsammen udbetalt 200.000 kroner efter et løntjek hos Blik & Rørarbejderforbundet i Nord-Midtjylland.

Desuden har en EUX-elev i Hvidovre fået hele 94.000 kroner ekstra efter et løntjek.

Undersøgelsen fra Epinion viser, at det særligt af de yngste mellem 15 og 25 år og de ældre over 55 år, der er flittigst til at tjekke deres lønseddel. Her tjekker henholdsvis 73 procent og 74 procent lønsedlen hver gang eller næsten hver gang.

Samtidig er det de færreste, der stoler blindt på, at lønnen er, som den skal være. I gennemsnit på tværs af aldersgrupperne er det kun cirka fem procent, der aldrig tjekker lønsedlen.