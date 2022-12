Tjek det! Her kan der være penge at hente

Rentestigninger har i år været realiteten for en stor del af danskerne. Men ifølge Skattestyrelsen har en hel del boligejere glemt, at der kan være penge at hente via rentefradraget

Siden årsskiftet har massive rentestigninger været den barske realitet for en stor del af danskerne.

Især boligejerne herhjemme har det seneste års tid oplevet højere renter på deres realkreditlån.

Den ændrede renteudgift skal man dog selv huske at notere på sin forskudsopgørelse, hvis man altså i løbet af året ønsker at drage fordel af det tilsvarende højere rentefradrag, som følger med et dyrere lån.

Men noget tyder på, at en del boligejere rent faktisk glemmer at rette i deres forskudsopgørelse, selvom de ganske vist har oplevet højere renter på deres realkreditlån.

Det viser en opgørelse fra Skattestyrelsen.

Underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen fortæller i en pressemeddelelse, at han er overrasket over, at det kun er 'relativt få borgere', der har justeret renteudgifterne i deres forskudsopgørelse anno 2022.

Cirka 1,6 millioner borgere har stående på deres forskudsopgørelse, at de har et realkreditlån. Men trods de stigende renter i år har kun 22 procent af dem været inde og ændre i deres renteudgifter. De foregående tre år har tallet ellers i snit ligget på omtrent 25 procent.

- Når der i år har været så stor aktivitet på låne- og rentemarkedet, havde jeg forventet, at flere ville gå ind og ændre renteudgifterne på deres realkreditlån. Derfor vil jeg opfordre til, at man gør det for næste år på forskudsopgørelsen for 2023, siger Jan Møller Mikkelsen i selvsamme pressemeddelelse.

- Betaler du mere for dit boliglån nu end tidligere, har du ret til et højere skattefradrag, og det er typisk et beløb, som mange regner ind i deres nye budget, siger han.

Vil en du som boligejer tjekke, hvad du selv har skrevet på af renteudgifter for realkreditlån, kan du gå ind på din forskudsopgørelse og finde felt 483.

- Er man i tvivl, kan man altid spørge i banken eller i sit realkreditinstitut, og så skal man selv ind og skrive rentebeløbet på forskudsopgørelsen 2023. Det tager ikke lang tid, siger Jan Møller Mikkelsen.

- Til gengæld får du det rigtige fradrag fra starten af det nye år, påpeger underdirektøren.