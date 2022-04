Tjek din bankkonto: 19,9 milliarder til danskerne

11. marts kunne danskerne sætte sig i kø foran skærmen, da årsopgørelsen lå klar. Og for mange var det grønne tal, der poppede op på skærmen, når de var kommet igennem den timelange digitale kø.

3,7 millioner danskere skal nemlig have penge tilbage i skat, og for hovedparten af dem vil pengene stå på kontoen i dag, fredag.

Husk at tjekke forskudsopgørelsen

I alt skal Skattestyrelsen udbetale 19,9 milliarder kroner fordelt på de 3,7 millioner danskere, hvilket svarer til, at de i gennemsnit får 5435 kroner udbetalt.

Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse fredag.

Men selvom det er lækkert at vågne op til et flot beløb overført til sin Nemkonto, skal man huske, at udbetalingen i bund og grund kommer fra én selv.

- Vi ved, at mange synes, at det er en festdag, når de modtager deres overskydende skat. Men det er vigtigt at huske, at den overskydende skat er et udtryk for, at man har betalt for meget i skat i løbet af 2021, udtaler underdirektør i Skattestyrelsen Jan Møller Mikkelsen i pressemeddelelsen.

- Mit råd til dem, der får penge udbetalt i dag, er derfor at tjekke, at forskudsopgørelsen for i år stemmer, så man ikke kommer til enten at betale for lidt eller for meget i skat i løbet af året.

Har du ikke fået pengene?

Imens 3,7 millioner kunne ånde lettet op ved synet af grønne tal, er knap 900.000 blevet mødt af røde tal, der betyder, at de har fået for meget udbetalt i det forgangne år. De skal tilbagebetale restskatten, og samlet skal der betales 8,4 milliarder kroner tilbage til skat. Det svarer til, at de 900.000 borgere i gennemsnit skal betale 9558 kroner tilbage.

I pressemeddelelsen understreger Skattestyrelsen, at man stadig kan nå at rette sin årsopgørelse frem til 1. maj. Det gælder både dem, der har betalt for meget og for lidt.

Der sidder formentlig også nogen, der ikke kan få øje på nogen overførsel på sin NemKonto, selvom der årsopgørelsen viste grønt. Det kan ifølge Skattestyrelsen skyldes, at man har et mellemværende med det offentlige, der skal styr på først. Har man en gæld til det offentlige, vil den overskydende skat først bruges som afdrag på gælden, og derefter vil det eventuelle resterende beløb blive overført.

Det kan også være fordi, man mangler at angive vigtige oplysninger til årsopgørelsen, eller fordi der er store udbetalinger, der skal gennemgås, før man får sin overskydende skat udbetalt. Ifølge Skattestyrelsen fremgår det af årsopgørelsen, hvorfor man ikke har modtaget udbetalingen.

