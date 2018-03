Tjek din kommune: Her er flest indbrud

Nogle steder i landet, har indbrudstyvene haft ekstra travlt i sidste del af 2017, viser en undersøgelse foretaget af låsesmeden KeyPartner.

Baseret på tal fra Danmarks Statistik, har KeyPartner lavet et interaktivt kort, der viser, hvor mange indbrud der i 4. kvartal af 2017 var pr. 1000 husstande i Danmarks 98 kommuner.

Kortet er inddelt i fire forskellige farvezoner. De røde områder er hårdest ramt af indbrud, mens de grønne er mindst ramt.

Klik på din kommune på kortet og se, hvor udsat den er.

Det er tre nordsjællandske kommuner, der topper listen, nemlig Rudersdal, Gentofte og Allerød. I bunden ligger ø-kommunerne Samsø, Læsø og Fanø.

Ifølge indehaveren af KeyPartner, Mathias Rasmussen, er det ikke tilfældigt, at det er nordsjællandske kommuner der er hårdest ramt af indbrud.

- For det første er det alle velhaverområder, hvor tyvene ved, at de har stor sandsynlighed for fangst. For det andet bor mange af beboerne i kommunerne i parcelhuse og ikke i lejligheder. Det giver tyvene gunstige betingelser, da de kommer direkte ind i boligen frem for at skulle ind i en opgang, hvor de kan blive opdaget af andre beboere, siger han.