Tjek din Lotto-kupon: 20 millioner kroner i trøstepræmier

Hvis du har købt en Lotto-kupon i maj måned, kan du altså score dig en heftig 'trøstepræmie'.

Ved en ekstra-trækning lørdag uddelte Danske Spil nemlig 20 millioner kroner til 200 tilfældige danske Lotto-spillere, som således hver har vundet 100.000 kroner.

Der er dog stadig mange, der endnu ikke har meldt sig, skriver Danske Spil i en pressemeddelse.

'Trøstepræmierne' blev trukket blandt alle månedens spillede Lotto-rækker. Også dem, der i første omgang ikke var gevinst på.

Vindere i hele landet

De 200 vindere fordeler sig over hele Danmark: Lige fra Vesterbro til Frederikshavn.

Stedet med flest vindere er København Ø, hvor hele seks personer var heldige at vinde en trøstepræmie. Lige efter - med fire vindere hver - kommer København S, Næstved, Odense SØ og Horsens.

Det er første gang, Danske Spil uddeler ’trøstepræmier’, og der er en særlig grund til gestussen.

Et skulderklap

- Hver gang der er nogen, der vinder en million, så er der også nogen, der ikke gør, og det synes vi egentlig er lidt synd. Vi syntes, at de skulle have et skulderklap, en krammer eller en trøst af en art.

- Tænk: Hele 200 danskere, som hver især, på samme tid, vinder 100.000 skattefrie danske kroner. Det er, hvis vi selv skal sige det, nogle ganske flotte trøstepræmier, siger Malene Mølgaard, der er administrerende direktør hos Danske Lotteri Spil, i pressemeddelelsen.

Danske Spil opfordrer alle, der har en Lotto-kupon fra maj måned liggende, til lige at tjekke den igen.

