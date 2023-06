Tjek dit barns skole: Trivslen falder for 4. år i træk

For fjerde år i træk falder den generelle trivsel hos eleverne i landets grundskoler. Det betyder dog ikke, at undersøgelsen vækker bekymring, mener ekspert

Har du erfaringer med trivslen fra landets grundskoler? Så send en mail til journalisten pvm@eb.dk.

Der er et lille fald - igen, igen - i trivslen hos eleverne i de danske grundskoler.

Det viser en undersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet, som udkom i slutningen af maj.

Det betyder dog ikke, at forældre og lærere skal være voldsomt bekymrede, vurderer Mathilde Nyvang Hostrup, der er områdeleder og lektor i pædagogik og psykologi på professionshøjskolen UCN.

'Som i enhver anden undersøgelse, så spørges der om noget – men ikke alt.'

'Fortællingen om folkeskolen kan nemt blive et broget billede, men jeg synes faktisk, det er vigtigt at se tallene godt igennem, for der er faktisk mange børn og unge, der trives godt i vores folkeskoler,' skriver hun i et svar til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under tabellen ...

Annonce:

Drengene trives bedre

Mathilde Nyvang Hostrup har dykket ned i undersøgelsen, som viser, at drengenes generelle trivsel ser ud til at være en smule højere end pigernes.

'Drengene scorer deres sociale trivsel højere end pigerne, mens pigerne scorer højere end drengene i kategorien 'støtte og inspiration'.'

'Netop denne kategori er interessant, fordi det bl.a. handler om oplevelsen af kedsomhed, støtte fra de voksne i skolen samt børnenes medbestemmelse,' skriver hun.

Derfor skal der fortsat arbejdes med at udvikle undervisningsmetoder, som kan favne de fleste facetter af, hvad der får eleverne til at trives - uanset køn, vurderer lektoren.

Her skal 'børnenes ideer inddrages, så vi minimerer den mere traditionelle undervisning.'

'Ligeledes skal vi være optaget af, at alle børn har gode relationer til andre elever og de voksne – da det er deltagelsen i fællesskaber, der er grundlaget for menneskelig trivsel.'

Artiklen fortsætter under tabellen ...

Annonce:

Dialogen

Undersøgelsen skal - ifølge lektoren - ses som 'en indikator' på, hvordan eleverne oplever at gå i skole, og skal bruges til at få en dialog i gang om, hvordan elevernes skoler kan blive endnu bedre.

'At vurdere trivsel er en svær ting. Det er vigtigt at huske, at vi jo ikke lever i en verden, hvor vi kan være i høj trivsel i alle perioder i vores liv – hverken børn eller voksne.'

'At være barn og ung er og har altid været fyldt med bump på vejen, som er med til at danne og lære vores børn en lang række kompetencer, som de skal bruge i deres voksenliv. Det vil en trivselsmåling som denne også rumme,' skriver Mathilde Nyvang Hostrup.

Svær opgave

Selvom der ikke er stor bekymring at spore hos lektoren i forbindelse med undersøgelsen, findes mistrivslen stadig i de danske grundskoler.

'Jeg ved, at folkeskolen gør en stor indsats for at sikre alle elevers trivsel, men det er en svær opgave at få succes med.'

'Her er det vigtigt med et sammenhængende, velfungerende offentligt system, der i fællesskab tager hånd om de børn og familier, der er hårdest ramt.'

Blandt landets lærerkredse er bekymringen for elevernes trivsel væsentlig større. Det er dog på baggrund af en mistrivselsundersøgelse. Derfor er kredsene gået sammen om at råbe politikerne op.