Tjek selv: Her kan du blive vaccineret

Hører du til målgruppe 10, kan du regne med at blive vaccineret i uge 15 til uge 24.

Målgruppen er personer under 65 år, som har tilstande eller sygdomme, der medfører øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis vedkommende bliver smittet med COVID-19.

Gruppen består af 200.000 personer.