Tjek snittet: Kommer du ind i år?

Vigtige datoer

- 28. juli: Alle ansøgere får svar på deres ansøgning. KOT-hovedtal 2020 offentliggøres kl. 00.01. Du kan se, om du er kommet ind til den tid her.

- 28. juli: Uddannelser med ledige pladser, der stadig kan søges, kan fra klokke 00.01 findes på dette link.

- 28. juli og frem: Som følge af den politiske aftale om flere studiepladser vil der ske en øget vejledningsindsats over sommeren og i efteroptagelsen, herunder en aktivt opsøgende indsats målrettet de ansøgere, der ikke fik plads i første omgang. Alle afviste ansøgere får blandt andet et brev via e-Boks og en personlig sms med tilbud om ekstra vejledning og information om ledige pladser. Desuden bliver de tilbudt en opringning fra Studievalg Danmark med vejledning og information om alternative uddannelser med ledige pladser.

- 1. september: Studiestart for de fleste uddannelser (nogle har studiestart 1. februar).

- Oktober 2020: Resultatet af efteroptagelsen ved ledige pladser, op