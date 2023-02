Tjekkede sin konto: Pludselig var 15.176 kroner væk

Annemette Holleufer tjekkede i starten af februar sin konto, men her fik hun sig en ubehagelig overraskelse. Der var trukket 15.176 fra et svensk firma, hun aldrig have hørt om

32-årige Annemette Holleufer havde ligesom hundredtusindvis af andre danskere glædet sig til at få løn efter en kold og lang januar.

Men i stedet for nye forsyninger på kontoen fik hun sig en kedelig overraskelse. Ud af det blå var der blevet trukket 15.176 kroner fra et firma, som hun aldrig havde hørt om.

Det drejer sig om et svensk rejsebureau ved navn Airngo, men da Annemette Holleufer ikke engang har overvejet at bestille en rejse for nyligt, så bliver hun naturligvis chokeret.

- Jeg tjekker jo altid min konto, når jeg får løn. Men med det samme kan jeg se, at der mangler omkring 15.000 kroner. Jeg forstår ingenting, da jeg aldrig har hørt om det firma, der har trukket pengene, så jeg går på Trustpilot for at læse mere om det, siger Annemette Holleufer til Ekstra Bladet.

Sådan så det ud, da Annemette Holleufer tjekkede sin konto i starten af februar. Foto: Ernst van Norde

Lang kø

Her finder kvinden fra Hobro en række knap så pæne anmeldelser om firmaet, som hun forsøger at kontakte. Derudover laver hun straks en indsigelse i banken, ligesom hun melder sagen til politiet.

- Jeg forsøger at ringe til firmaet, men jeg ender i en lang kø, og så bliver jeg bare smidt af. Det har jeg gjort tre gange, så jeg har ingen mulighed for at få kontakt til firmaet for at høre, hvad der er sket.

- Jeg har ingen anelse om, hvorfor og hvordan de har trukket pengene fra min konto. Det giver ingen mening, men det er jo ekstremt ubehageligt, og hvad bliver så det næste, siger Annemette Holleufer til Ekstra Bladet.

Nordjyden har efter indsigelsen i banken fået nogle af sine penge tilbage. Men ikke dem alle. Da der er en selvrisiko på 8000 kroner, har hun mistet 7176 kroner. Og da hun ikke kan få fat i det svenske rejsebureau, så ser hun næppe dem igen.

- Jeg har naturligvis fået spærret mit dankort, lavet nyt Mitid og alt det der. Jeg aner ikke, om jeg er blevet hacket eller nogen på anden vis har stjålet mine oplysninger. Men det er en ordentlig omgang, og så er det jo for dårligt, at jeg bare ikke kan komme i kontakt med firmaet. Så derfor vil jeg gerne advare andre, siger Annemette Holleufer til Ekstra Bladet.

Annemette Holleufer forstår ikke, hvorfor firmaet ikke vil hjælpe hende, når de selv har mistanke om, at der er nogen, der har svindlet. Foto: Ernst van Norde

Meld det til politiet

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at ringe til svenske Airngo, men uden held. Hver gang er vi blevet mødt af en dame, der fortæller, at der er meget travlt, efterfulgt af endeløs vente-musik.

Vi har dog været i dialog med markedschef for Ticket.se Michael Kapil, der også ejer Airngo, der har sendt følgende svar i en mail:

'Det lyder, som om nogen har stjålet hendes kortoplysninger og efterfølgende anvendt det til at booke en rejse på Airngo. Det, hun umiddelbart skal gøre nu, er at kontakte banken og anmelde det til politiet.

'De kan efterfølgende kontakte os, og så kan vi hjælpe dem med at opklare det,' lyder svaret fra Michael Kaplin

Han understreger dog samtidig, at han ikke må udtale sig om specifikke bookinger og derfor ikke kan hjælpe Annemette direkte. Det skal gå igennem banken og politiet.