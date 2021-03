Tjekkiet overvejer obligatorisk test hos virksomheder

Med mere end én million smittede overvejer den tjekkiske regering at indføre obligatorisk test på landets virksomheder med mere end 250 ansatte

Med et smittetal, der er blandt verdens værste, overvejer den tjekkiske regering nu at indføre obligatorisk corona-test hos landets største virksomheder.

Det skriver Reuters

Fredag blev en række nye restriktioner indført, som betyder, at landets 10,7 millioner indbyggere er blevet begrænset i den frie bevægelighed.

Helvedes dage

Men nu overvejer regeringen altså at indføre yderligere. Konkret lyder overvejelserne på, at selskabet med mere end 250 ansatte skal have obligatorisk test, ellers kan de imødese en bøde på mere end 100.000 kroner.

Samtidig åbner Tjekkiets regering for at bruge den russiske Sputnik-vaccine, som endnu ikke er godkendt i EU.

Mere end 20.000 er døde af corona i Tjekket, og i sidste uge blev der tirsdag rapporteret 15.000 nye tilfælde af corona. Samtidig blev landets hospitaler i nogle tilfælde nødt til at flytte patienter, fordi der var overbelastning.

I alt har mere end 1,2 millioner tjekkere været ramt af corona, og på et presemøde sagde landets statsminister Andrej Babis:

- Vi skal igennem nogle helvedes dage.