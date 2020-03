Tjen 30.000 på at blive smittet med coronavirus

I Storbritannien leder forskere intenst efter en kur mod coronavirus. Derfor vil de også gerne smitte frivillige med virussen for 3500 pund

Ifølge The Sunday Times planlægger forskere i Storbritannien at smitte op mod 24 mennesker ad gangen med en mindre farlig version af Covid-19 i et laboratorium i den østlige del af London.

De frivillige i eksperimentet vil blive overvåget i 14 dage af læger, mens de er i karantæne.

Eksperterne håber, at man ved karantænen kan få skabt en vaccine, der næste vinter kan bruges til at beskytte samfundets ældste borgere, og dem der har problemer med helbredet.

Man vil starte med at teste, så snart der kommer en tilladelse fra UK's Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

Firmaet Hvivo vil teste ved Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre i Whitechapel.

Det planlægges at inficere deltagerne med to almindelige coronavirusser 0C43 og 229E, som giver milde vejrtrækningsproblemer.

Eksperten John Oxford har udtalt til The Times, at de frivillige vil få symptomer som forkølelse og hoste, der spejler de symptomer, der er i Covid-19.

- Hvis det virker med vores lille virus, er der stor sandsynlighed for, at det virker ude i den virkelige verden, fortalte han til avisen.

Deltagerne vil blive testet og undersøgt med deres tidligere sygdomhistorik, inden de bliver en del af eksperimentet.

Hvis man kommer igennem tjekket, bliver man holdt i karantæne og isolation i 14 dage for 3500 pund svarende til omkring 30.000 danske kroner.

Den eneste menneskelige kontakt vil være med sygeplejersker og læger gennem forsøget.