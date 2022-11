Tjener kassen på høje elpriser

Flere tusinde danskere må hver dag spare, slukke og skrue ned for varmen for at kunne betale de aktuelle voldsom høje energiregninger.

Men anderledes lyst ser det ud for de firmaet, der de seneste måneder har tjent styrtende på de høje elpriser.

En af dem er Hobro-virksomheden Eurowind Energy som for nylig præsenterede et bragende godt regnskab, skriver Børsen.

Rekord regnskab

Når elprisen bliver sat, er det ud fra prisen på det dyrest producerede el på markedet.

Derfor nyder de virksomheder, som billigt kan producere strøm, rigtig godt af de tårn høje elpriser der aktuelt er over det meste af Europa.

En af de virksomheder er vindmølle-giganten Eurowind Energy, der blev stiftet af Mariager-brødrene Jens og Søren Rasmussen i 2006.

Firmaet opfører vindmølle- og solcelleparker i en lang række lande, og i regnskabsåret 2021/22, der sluttede ved udgangen af juni i år, voksede omsætningen til 173,5 millioner euro - svarende til næsten 1,3 milliarder kroner - fra 133,7 millioner euro året før.

Kommer fra stigende priser

Og ganske rigtig kommer en betydelig del af den nye fortjeneste fra de højere elpriser, som danskerne hver måned må slås med.

Det siger ejer Jens Rasmussen til Børsen.

Dog understreger han, at Eurowind kommer fra 'et lavprisscenarie', hvor coronaårene var hårde.

- Derfor er forskellene så store, men selvfølgelig har vi fået fordele ud af, at markederne er kørt op, siger Jens Rasmussen.

I indeværende regnskabsår forventer Eurowind Energy et resultat før skat på mellem 3 og 3,75 milliarder kroner.