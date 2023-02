Tjener milliarder: Kunder går glip af gevinst

Imens Saxo Bank har præsenteret en ny rentemodel, lader det ikke til, at de store spillere på markedet har tænkt sig at melde ind

Storbankerne Nordea og Danske Bank tøver med at hæve renterne på indlån. Dermed er kunder med penge stående i banken gået glip af en ekstra indtægt.

På trods af milliardindtjening har begge banker ventet flere måneder med at hæve indlånsrenten, selvom Nationalbanken hævede renten med 0,6 procentpoint i oktober 2022 og igen med 0,5 procentpoint i december.

Andre banker går den modsatte vej. Saxo Bank meldte sig på banen tirsdag. Hver gang Nationalbanken hæver renten, vil Saxo Bank lade indlånsrenten følge med umiddelbart efter. Det gælder kun for kunder med over 500.000 kroner på kontoen.

Udmeldingen kom efter Nationalbankens nyeste rentestigning på 0,35 procentpoint 3. februar.

De er dog ene om den beslutning. Hverken Nordea eller Danske Bank, som har flest bankkunder i Danmark, har fulgt trop. Endnu.

Og det er et udtryk for dårlig og slap konkurrence på markedet, lyder det fra Morten Bruun Pedersen, der er cheføkonom for Forbrugerrådet Tænk.

- Bankerne vil naturligvis tage den højeste pris, de kan komme til, siger han.

Hvis kunden hverken protesterer eller sanktionerer banken, hvis priserne er for høje, så er der ikke nok på spil for banken.

Danske Bank og Nordea er toneangivende og betydelige spillere på markedet, siger Morten Bruun Pedersen.

- Medmindre det viser sig, at folk er vilde med Saxo Banks produkt, så har de intet incitament for at skulle gøre det samme.

Ingen konkurrence

Imens bankerne hiver penge ind i kassen og fremlægger store regnskaber, står forbrugeren ikke til at nyde lige så godt af det.

Da der var negative renter, indførte mange banker ekstra gebyrer. Gebyrer, som ikke er blevet rullet tilbage. Og hvis man spørger Lars Krull, der er seniorrådgiver ved Aalborg Universitet og beskæftiger sig med banksektoren, er svaret klart:

- Fordi de kan. Hvis de ikke ser et behov for at gøre det, så kan de jo lige så godt tjene de ekstra penge.

Selvom Morten Bruun Pedersen er nået frem til samme konklusion, klinger det en anelse mere hult i hans øre.

- Folk kan ikke gennemskue gebyrerne, og det skal de kunne som kunde et sted, siger han.

Han fortæller, at det handler om konkurrencen. Den hæmmes, så længe bankerne frit og selv kan sætte priserne samt gebyrer, uden kunderne bemærker det.

Om det, at følge i Saxo Banks fodspor, er løsningen, kan Morten Bruun Pedersen ikke sige. Men det ville give en mere gennemsigtig konkurrence på markedet.

Tyder ikke på ændring

Ekstra Bladet har rakt ud til både Nordea og Danske Bank for at få svar på, hvorfor de har ladet stå til så længe, og hvorfor de ikke hæver indlånsrenten sammen med Nationalbanken.

I et skriftligt svar skriver Mads Skovlund, der er direktør for Nordea Danmarks privatkunder:

'Vi anerkender ikke præmissen om, at det udelukkende er en ulempe for kunderne, at vi ikke reagerede på rentestigningen i oktober. Eksempelvis steg vores rente på udlån ikke, hvilket sparede kunderne for rentestigninger på deres udlån i fx boligen eller bilen.

Vi følger hele tiden udviklingen omkring renteændringerne tæt – og vi tager løbende bestik af, om og hvordan samt hvornår Nationalbankens renteændringer influerer på Nordeas rentesatser på både ind- og udlånsprodukter, da renterne på både ind- og udlån er et stort konkurrenceparameter for bankerne.'

Han tilføjer derudover, at Nordea i september tilføjede et fastrenteprodukt med binding i seks eller 12 måneder, hvor man aktuelt kan få mere end to procent i rente ved en binding på 12 måneder.

Danske Bank har ikke lyst til at kommentere sagen.